https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تقصف-مصفاة-نفط-خاصة-بالجيش-الأوكراني-1094467762.html
القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني
القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T09:33+0000
2024-11-04T09:33+0000
2024-11-04T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "وجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وأضافت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بتحسين تمركزها على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات اللواء 37 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع الأرضي 123، في مناطق أوسبينوفكا وأوستروفسكوي وفيليكايا نوفوسيلكا ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وتابع البيان: "دحرت قوات من مجموعة دنيبر، القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الإقليمي 124 و126 و129 في منطقة نيكوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومناطق أوسوكوروفكا ونيكولسكوي ومدينة خيرسون في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 عسكريًا ومركبتين ومستودعين للذخيرة".وأردف اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35258 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19038 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، 17.295 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.972 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني
09:33 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 04.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "وجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".
وأضافت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بتحسين تمركزها على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات اللواء 37 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع الأرضي 123، في مناطق أوسبينوفكا وأوستروفسكوي وفيليكايا نوفوسيلكا ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
تم صد ثلاث هجمات مضادة من قبل تشكيلات اللواء الميكانيكي 23 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 123، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفعي قيصر ذاتيي الدفع فرنسيي الصنع.
وتابع البيان: "دحرت قوات من مجموعة دنيبر، القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الإقليمي 124 و126 و129 في منطقة نيكوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومناطق أوسوكوروفكا ونيكولسكوي ومدينة خيرسون في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 عسكريًا ومركبتين ومستودعين للذخيرة".
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ أمريكية الصنع تم إطلاقها من راجمة "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و42 طائرة مسيرة.
وأردف اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35258 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19038 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، 17.295 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.972 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".