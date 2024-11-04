القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تقصف-مصفاة-نفط-خاصة-بالجيش-الأوكراني-1094467762.html
القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني
القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T09:33+0000
2024-11-04T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/01/1062945836_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_beab3883d524749f60cc383b6d590dec.jpg
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "وجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وأضافت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بتحسين تمركزها على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات اللواء 37 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع الأرضي 123، في مناطق أوسبينوفكا وأوستروفسكوي وفيليكايا نوفوسيلكا ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وتابع البيان: "دحرت قوات من مجموعة دنيبر، القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الإقليمي 124 و126 و129 في منطقة نيكوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومناطق أوسوكوروفكا ونيكولسكوي ومدينة خيرسون في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 عسكريًا ومركبتين ومستودعين للذخيرة".وأردف اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35258 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19038 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، 17.295 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.972 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://sarabic.ae/20241103/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-تنهار-على-جبهتين-رئيسيتين-بالتزامن-مع-التقدم-الروسي-السريع-1094451310.html
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094467419.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/01/1062945836_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2fb740cc797bb74351c8e5603abe0d86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني

09:33 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 04.11.2024)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "أوراغان"
راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "وجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".
وأضافت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بتحسين تمركزها على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات اللواء 37 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع الأرضي 123، في مناطق أوسبينوفكا وأوستروفسكوي وفيليكايا نوفوسيلكا ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
تم صد ثلاث هجمات مضادة من قبل تشكيلات اللواء الميكانيكي 23 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 123، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفعي قيصر ذاتيي الدفع فرنسيي الصنع.
دبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي: القوات الأوكرانية تنهار على جبهتين رئيسيتين بالتزامن مع التقدم الروسي السريع
أمس, 15:41 GMT
وتابع البيان: "دحرت قوات من مجموعة دنيبر، القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الإقليمي 124 و126 و129 في منطقة نيكوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومناطق أوسوكوروفكا ونيكولسكوي ومدينة خيرسون في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 عسكريًا ومركبتين ومستودعين للذخيرة".

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ أمريكية الصنع تم إطلاقها من راجمة "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و42 طائرة مسيرة.

آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
09:16 GMT
وأردف اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35258 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19038 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، 17.295 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.972 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:41 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала