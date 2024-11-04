https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تقصف-مصفاة-نفط-خاصة-بالجيش-الأوكراني-1094467762.html

القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني

القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T09:33+0000

2024-11-04T09:33+0000

2024-11-04T09:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيانها اليومي: "وجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وأضافت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بتحسين تمركزها على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات اللواء 37 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع الأرضي 123، في مناطق أوسبينوفكا وأوستروفسكوي وفيليكايا نوفوسيلكا ورازدولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وتابع البيان: "دحرت قوات من مجموعة دنيبر، القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الإقليمي 124 و126 و129 في منطقة نيكوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومناطق أوسوكوروفكا ونيكولسكوي ومدينة خيرسون في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 عسكريًا ومركبتين ومستودعين للذخيرة".وأردف اليبان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35258 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19038 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، 17.295 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27.972 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

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https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1094467419.html

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رصد عسكري, روسيا