https://sarabic.ae/20241103/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-تنهار-على-جبهتين-رئيسيتين-بالتزامن-مع-التقدم-الروسي-السريع-1094451310.html
إعلام غربي: القوات الأوكرانية تنهار على جبهتين رئيسيتين بالتزامن مع التقدم الروسي السريع
إعلام غربي: القوات الأوكرانية تنهار على جبهتين رئيسيتين بالتزامن مع التقدم الروسي السريع
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، بسبب التقدم المتسارع... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T15:41+0000
2024-11-03T15:41+0000
2024-11-03T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب ما نشرته إحدى الصحف، ففي الأسابيع الأخيرة، انهارت الدفاعات الأوكرانية، على طول خط الجبهة، "بأسرع وتيرة" منذ عام 2022.وذكرت الصحيفة، أن "الروس في الأسابيع الأخيرة يتقدمون، وعلى طول خط المواجهة بأكمله، تنهار الدفاعات الأوكرانية بأسرع وتيرة منذ عام 2022. وحدث ثلثا الخسائر في دونيتسك، كما أن القطاع الجنوبي من أوكرانيا قريب من الانهيار"، مشيرة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الروسية على محور كوبيانسك.وفي وقت سابق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن "تحرير كروغلياكوفكا يعني إغلاق أحد طرق إمداد العدو المهمة؛ وقد تم عزل القوات المسلحة الأوكرانية عن الضفة اليمنى لنهر أوسكول في هذه المنطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إقرأ أيضا... القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241103/--الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-موجعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-سومي-1094445282.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام غربي: القوات الأوكرانية تنهار على جبهتين رئيسيتين بالتزامن مع التقدم الروسي السريع
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، بسبب التقدم المتسارع للقوات الروسية.
وبحسب ما نشرته إحدى الصحف، ففي الأسابيع الأخيرة، انهارت الدفاعات الأوكرانية، على طول خط الجبهة، "بأسرع وتيرة" منذ عام 2022.
وذكرت الصحيفة، أن "الروس في الأسابيع الأخيرة يتقدمون، وعلى طول خط المواجهة بأكمله، تنهار الدفاعات الأوكرانية بأسرع وتيرة منذ عام 2022. وحدث ثلثا الخسائر في دونيتسك، كما أن القطاع الجنوبي من أوكرانيا قريب من الانهيار"، مشيرة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الروسية على محور كوبيانسك.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة "الغرب"، حررت كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وهزمت الألوية الأوكرانية وصدت خمس هجمات مضادة وفقدت كييف ما يصل إلى 410 عسكريين.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن "تحرير كروغلياكوفكا يعني إغلاق أحد طرق إمداد العدو المهمة؛ وقد تم عزل القوات المسلحة الأوكرانية عن الضفة اليمنى لنهر أوسكول في هذه المنطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.