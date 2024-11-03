إعلام غربي: القوات الأوكرانية تنهار على جبهتين رئيسيتين بالتزامن مع التقدم الروسي السريع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241103/إعلام-غربي-القوات-الأوكرانية-تنهار-على-جبهتين-رئيسيتين-بالتزامن-مع-التقدم-الروسي-السريع-1094451310.html
إعلام غربي: القوات الأوكرانية تنهار على جبهتين رئيسيتين بالتزامن مع التقدم الروسي السريع
إعلام غربي: القوات الأوكرانية تنهار على جبهتين رئيسيتين بالتزامن مع التقدم الروسي السريع
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، بسبب التقدم المتسارع... 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T15:41+0000
2024-11-03T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب ما نشرته إحدى الصحف، ففي الأسابيع الأخيرة، انهارت الدفاعات الأوكرانية، على طول خط الجبهة، "بأسرع وتيرة" منذ عام 2022.وذكرت الصحيفة، أن "الروس في الأسابيع الأخيرة يتقدمون، وعلى طول خط المواجهة بأكمله، تنهار الدفاعات الأوكرانية بأسرع وتيرة منذ عام 2022. وحدث ثلثا الخسائر في دونيتسك، كما أن القطاع الجنوبي من أوكرانيا قريب من الانهيار"، مشيرة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الروسية على محور كوبيانسك.وفي وقت سابق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن "تحرير كروغلياكوفكا يعني إغلاق أحد طرق إمداد العدو المهمة؛ وقد تم عزل القوات المسلحة الأوكرانية عن الضفة اليمنى لنهر أوسكول في هذه المنطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إقرأ أيضا... القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241103/--الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-موجعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-سومي-1094445282.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام غربي: القوات الأوكرانية تنهار على جبهتين رئيسيتين بالتزامن مع التقدم الروسي السريع

15:41 GMT 03.11.2024
© Sputnikدبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية
دبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، بسبب التقدم المتسارع للقوات الروسية.
وبحسب ما نشرته إحدى الصحف، ففي الأسابيع الأخيرة، انهارت الدفاعات الأوكرانية، على طول خط الجبهة، "بأسرع وتيرة" منذ عام 2022.
وذكرت الصحيفة، أن "الروس في الأسابيع الأخيرة يتقدمون، وعلى طول خط المواجهة بأكمله، تنهار الدفاعات الأوكرانية بأسرع وتيرة منذ عام 2022. وحدث ثلثا الخسائر في دونيتسك، كما أن القطاع الجنوبي من أوكرانيا قريب من الانهيار"، مشيرة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الروسية على محور كوبيانسك.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يوجه ضربة موجعة لقوات كييف في مقاطعة سومي
11:09 GMT

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة "الغرب"، حررت كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وهزمت الألوية الأوكرانية وصدت خمس هجمات مضادة وفقدت كييف ما يصل إلى 410 عسكريين.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، بأن "تحرير كروغلياكوفكا يعني إغلاق أحد طرق إمداد العدو المهمة؛ وقد تم عزل القوات المسلحة الأوكرانية عن الضفة اليمنى لنهر أوسكول في هذه المنطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
إقرأ أيضا... القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا مؤللا و140 موقعا عسكريا أوكرانيا
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