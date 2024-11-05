https://sarabic.ae/20241105/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مطارات-عسكرية-وورشا-لإنتاج-الصواريخ-في-مقاطعتي-خيرسون-وخاركوف-1094496610.html
سلاح الجو الروسي يستهدف مطارات عسكرية وورشا لإنتاج الصواريخ في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
سلاح الجو الروسي يستهدف مطارات عسكرية وورشا لإنتاج الصواريخ في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشا لإنتاج الصواريخ التابعة للقوات المسلحة... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T09:19+0000
2024-11-05T09:19+0000
2024-11-05T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110، ولواء المشاة 141، ولواءي الدفاع الأرضي 124 و126 في مناطق نيكولايفكا، وبيلوزركا، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفاندريفكا في منطقة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و17 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 647 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 35275 طائرة دون طيار، 585 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 19052 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 مركبة قتالية متعددة لإطلاق الصواريخ، 17.355 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 27.992 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 150عسكرياقوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
سلاح الجو الروسي يستهدف مطارات عسكرية وورشا لإنتاج الصواريخ في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه
09:19 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 05.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشا لإنتاج الصواريخ التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110، ولواء المشاة 141، ولواءي الدفاع الأرضي 124 و126 في مناطق نيكولايفكا، وبيلوزركا، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفاندريفكا في منطقة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، وقوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش إنتاج الأسلحة الصاروخية، ومنشآت الطاقة المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكراية، فضلا عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في 143 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي
قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و17 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 647 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 35275 طائرة دون طيار، 585 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 19052 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 مركبة قتالية متعددة لإطلاق الصواريخ،
17.355 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 27.992 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.