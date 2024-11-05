https://sarabic.ae/20241105/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-مطارات-عسكرية-وورشا-لإنتاج-الصواريخ-في-مقاطعتي-خيرسون-وخاركوف-1094496610.html

سلاح الجو الروسي يستهدف مطارات عسكرية وورشا لإنتاج الصواريخ في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه

سلاح الجو الروسي يستهدف مطارات عسكرية وورشا لإنتاج الصواريخ في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشا لإنتاج الصواريخ التابعة للقوات المسلحة... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T09:19+0000

2024-11-05T09:19+0000

2024-11-05T09:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110، ولواء المشاة 141، ولواءي الدفاع الأرضي 124 و126 في مناطق نيكولايفكا، وبيلوزركا، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفاندريفكا في منطقة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و17 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 647 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 35275 طائرة دون طيار، 585 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 19052 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 مركبة قتالية متعددة لإطلاق الصواريخ، 17.355 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 27.992 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 150عسكرياقوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة

https://sarabic.ae/20241104/سو-25-تهاجم-وحدات-عسكرية-ومعدات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1094476668.html

https://sarabic.ae/20241103/--الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-موجعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-سومي-1094445282.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا