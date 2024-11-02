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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241102/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-24-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق--مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1094407137.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T04:19+0000
2024-11-02T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة دون طيار أوكرانية. تم إسقاط 8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و2 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة أوريول، واحدة - فوق أراضي مقاطعة روستوف، واحدة - فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، وواحدة - فوق أراضي جمهورية القرم".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241028/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تسوكورينو--في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094233617.html
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روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

04:19 GMT 02.11.2024 (تم التحديث: 04:46 GMT 02.11.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعليمات للأفراد العسكريين من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عليمات للأفراد العسكريين من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة دون طيار أوكرانية. تم إسقاط 8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و2 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة أوريول، واحدة - فوق أراضي مقاطعة روستوف، واحدة - فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، وواحدة - فوق أراضي جمهورية القرم".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
28 أكتوبر, 09:12 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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