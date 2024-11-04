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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241104/سو-25-تهاجم-وحدات-عسكرية-ومعدات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1094476668.html
"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات "سو-25" وهي تقوم بتنفيذ ضربات جوية صاروخية على الوحدات العسكرية والمعدات الأوكرانية. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T13:25+0000
2024-11-04T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/1a/1046362899_0:66:2116:1256_1920x0_80_0_0_7d64632b48afe4b5b441b04fa994d9c5.jpg
وبحسب الفيديو المنشور، يقوم طاقم الطائرات "سو-25" بشن ضربات جوية صاروخية على الوحدات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لنظام كييف في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "نفذت أطقم الطيران الهجومي على طائرات "سو -25" ضربات جوية صاروخية على مركبات مدرعة وأفراد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241104/القوات-الروسية-تقصف-مصفاة-نفط-خاصة-بالجيش-الأوكراني-1094467762.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

13:25 GMT 04.11.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 25" إس إم
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 25 إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات "سو-25" وهي تقوم بتنفيذ ضربات جوية صاروخية على الوحدات العسكرية والمعدات الأوكرانية.
وبحسب الفيديو المنشور، يقوم طاقم الطائرات "سو-25" بشن ضربات جوية صاروخية على الوحدات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لنظام كييف في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "نفذت أطقم الطيران الهجومي على طائرات "سو -25" ضربات جوية صاروخية على مركبات مدرعة وأفراد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.

راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف مصفاة نفط خاصة بالجيش الأوكراني
09:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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