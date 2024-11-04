"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 25" إس إم
© Sputnik . Alexander Vilf/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات "سو-25" وهي تقوم بتنفيذ ضربات جوية صاروخية على الوحدات العسكرية والمعدات الأوكرانية.
وبحسب الفيديو المنشور، يقوم طاقم الطائرات "سو-25" بشن ضربات جوية صاروخية على الوحدات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لنظام كييف في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
📹الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقيام طاقم طائرة هجومية من طراز "سو-25" بشن ضربات جوية على وحدات عسكرية أوكرانية ومعدات تابعة لها في مقاطعة كورسك الحدودية. pic.twitter.com/3NU1XjGfbg— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 4, 2024
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "نفذت أطقم الطيران الهجومي على طائرات "سو -25" ضربات جوية صاروخية على مركبات مدرعة وأفراد من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.