https://sarabic.ae/20241108/أوربان-لدى-الاتحاد-الأوروبي-شكوك-بشأن-إقراض-كييف-بعد-فوز-ترامب-في-الانتخابات-1094593482.html
أوربان: لدى الاتحاد الأوروبي شكوك بشأن إقراض كييف بعد فوز ترامب في الانتخابات
أوربان: لدى الاتحاد الأوروبي شكوك بشأن إقراض كييف بعد فوز ترامب في الانتخابات
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي تساوره شكوك بشأن تقديم قروض لأوكرانيا وتمويل إضافي للمساعدات العسكرية لكييف بعد فوز دونالد ترامب في... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T06:37+0000
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2024-11-08T06:37+0000
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وقال أوربان في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة السياسة الأوروبية في بودابست: "السؤال هو أنه إذا توقفت أمريكا في المستقبل عن المشاركة في تمويل (أوكرانيا)، كيف يمكن لأوروبا أن تمولها وحدها. وهل نحن مستعدون للقيام بذلك، هل نحن جميعًا مستعدون للقيام بذلك أم البعض فقط".ووفقا له فإن بعد فوز ترامب، "تصاعدت أيضًا مسألة الدعم الطويل الأجل لأوكرانيا" لأنه "من الواضح أن 50 مليار دولار ليست كافية".وشدد رئيس الوزراء المجري على أن "الأوروبيين أصبحوا أقل استعدادا" لتمويل صراع أهدافه غير واضحة بالنسبة لهم.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن فوز دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا.كما أكد أوربان، مرات عدة، أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون ممكنًا إلا من خلال مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا أضاعت فرصتها للوساطة بعد فشلها في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخاباتأوربان: من الهمجية أن تفتخر أوروبا بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكرانيالمجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمها
https://sarabic.ae/20241106/أوربان-يصف-فوز-ترامب-في-الانتخابات-بـالعظيم-والأكثر-ضرورة-في-العالم-1094530622.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أوربان: لدى الاتحاد الأوروبي شكوك بشأن إقراض كييف بعد فوز ترامب في الانتخابات
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي تساوره شكوك بشأن تقديم قروض لأوكرانيا وتمويل إضافي للمساعدات العسكرية لكييف بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي أعلن خفض التدفقات النقدية من واشنطن.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة السياسة الأوروبية في بودابست: "السؤال هو أنه إذا توقفت أمريكا في المستقبل عن المشاركة في تمويل (أوكرانيا)، كيف يمكن لأوروبا أن تمولها وحدها. وهل نحن مستعدون للقيام بذلك، هل نحن جميعًا مستعدون للقيام بذلك أم البعض فقط".
وأضاف: "هذا هو السبب في أن حزمة الـ 50 مليار دولار مدرجة الآن على جدول الأعمال. ولأنها عملية مستمرة، فلدينا شكوك حول تنفيذها. لذا فهي مسألة مفتوحة خاصة بعد الانتخابات الأمريكية".
ووفقا له فإن بعد فوز ترامب، "تصاعدت أيضًا مسألة الدعم الطويل الأجل لأوكرانيا" لأنه "من الواضح أن 50 مليار دولار ليست كافية".
وتابع أوريان: "هناك طلبات لحزم جديدة من المساعدات. من سيمولها؟ أي دولة؟ من سيدفع ثمنها؟ أي دولة مستعدة لاستثمارها؟ هذه مسألة تخص أوروبا، وينبغي أن نناقشها، وهو ما نقوم به".
وشدد رئيس الوزراء المجري على أن "الأوروبيين أصبحوا أقل استعدادا" لتمويل صراع أهدافه غير واضحة بالنسبة لهم.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن فوز دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا.
وقال سيارتو: "إذا فاز الرئيس ترامب، يمكن أن يبعث ذلك أملًا كبيرًا بإحلال السلام في أوكرانيا".
كما أكد أوربان، مرات عدة، أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون ممكنًا إلا من خلال مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا أضاعت فرصتها للوساطة بعد فشلها في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.