https://sarabic.ae/20241108/أوربان-لدى-الاتحاد-الأوروبي-شكوك-بشأن-إقراض-كييف-بعد-فوز-ترامب-في-الانتخابات-1094593482.html

أوربان: لدى الاتحاد الأوروبي شكوك بشأن إقراض كييف بعد فوز ترامب في الانتخابات

أوربان: لدى الاتحاد الأوروبي شكوك بشأن إقراض كييف بعد فوز ترامب في الانتخابات

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الاتحاد الأوروبي تساوره شكوك بشأن تقديم قروض لأوكرانيا وتمويل إضافي للمساعدات العسكرية لكييف بعد فوز دونالد ترامب في... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T06:37+0000

2024-11-08T06:37+0000

2024-11-08T06:37+0000

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وقال أوربان في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة السياسة الأوروبية في بودابست: "السؤال هو أنه إذا توقفت أمريكا في المستقبل عن المشاركة في تمويل (أوكرانيا)، كيف يمكن لأوروبا أن تمولها وحدها. وهل نحن مستعدون للقيام بذلك، هل نحن جميعًا مستعدون للقيام بذلك أم البعض فقط".ووفقا له فإن بعد فوز ترامب، "تصاعدت أيضًا مسألة الدعم الطويل الأجل لأوكرانيا" لأنه "من الواضح أن 50 مليار دولار ليست كافية".وشدد رئيس الوزراء المجري على أن "الأوروبيين أصبحوا أقل استعدادا" لتمويل صراع أهدافه غير واضحة بالنسبة لهم.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن فوز دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، قد يبعث الأمل بإحلال السلام في أوكرانيا.كما أكد أوربان، مرات عدة، أن تحقيق السلام في أوكرانيا لن يكون ممكنًا إلا من خلال مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا أضاعت فرصتها للوساطة بعد فشلها في ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخاباتأوربان: من الهمجية أن تفتخر أوروبا بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكرانيالمجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمها

https://sarabic.ae/20241106/أوربان-يصف-فوز-ترامب-في-الانتخابات-بـالعظيم-والأكثر-ضرورة-في-العالم-1094530622.html

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