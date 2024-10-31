https://sarabic.ae/20241031/رئيس-الوزراء-الهنغاري-ترامب-سيتفق-مع-روسيا-على-هدنة-في-أوكرانيا-في-حال-فوزه-بالانتخابات-الأمريكية-1094371505.html

رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية

رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية

سبوتنيك عربي

يعتقد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، فإنه سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T22:33+0000

2024-10-31T22:33+0000

2024-10-31T22:33+0000

ترامب

الانتخابات الأمريكية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

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فيينا - سبوتنيك. وقال أوربان في فعالية "السلام في أوروبا" في فيينا التي نظمتها صحيفة "فيلت فوخه" السويسرية أمس الخميس: "الرئيس ترامب سيفهم روسيا كما ينبغي، وسيتوصل إلى الاتفاقات المناسبة".وأضاف: "هذا هو رأيي وفي نفس الوقت أملي".وبعد هذه الكلمات، دوى تصفيق مطول في القاعة.يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتشارك فيها نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس مرشحة عن الحزب الديمقراطي، فيما يرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022 بهدف نزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الأمنية، إضافة إلى حماية المدنيين في إقليم دونباس.

https://sarabic.ae/20241031/أوربان-من-الهمجية-أن-تفتخر-أوروبا-بعدم-التحدث-مع-روسيا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1094368440.html

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ترامب, الانتخابات الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا