رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية

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مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
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ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
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خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
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لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
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تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241031/رئيس-الوزراء-الهنغاري-ترامب-سيتفق-مع-روسيا-على-هدنة-في-أوكرانيا-في-حال-فوزه-بالانتخابات-الأمريكية-1094371505.html
رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية
رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
يعتقد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، فإنه سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T22:33+0000
2024-10-31T22:33+0000
ترامب
الانتخابات الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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فيينا - سبوتنيك. وقال أوربان في فعالية "السلام في أوروبا" في فيينا التي نظمتها صحيفة "فيلت فوخه" السويسرية أمس الخميس: "الرئيس ترامب سيفهم روسيا كما ينبغي، وسيتوصل إلى الاتفاقات المناسبة".وأضاف: "هذا هو رأيي وفي نفس الوقت أملي".وبعد هذه الكلمات، دوى تصفيق مطول في القاعة.يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتشارك فيها نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس مرشحة عن الحزب الديمقراطي، فيما يرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022 بهدف نزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الأمنية، إضافة إلى حماية المدنيين في إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20241031/أوربان-من-الهمجية-أن-تفتخر-أوروبا-بعدم-التحدث-مع-روسيا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1094368440.html
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ترامب, الانتخابات الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, الانتخابات الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية

22:33 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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يعتقد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، فإنه سيتفق مع روسيا على هدنة في أوكرانيا.
فيينا - سبوتنيك. وقال أوربان في فعالية "السلام في أوروبا" في فيينا التي نظمتها صحيفة "فيلت فوخه" السويسرية أمس الخميس: "الرئيس ترامب سيفهم روسيا كما ينبغي، وسيتوصل إلى الاتفاقات المناسبة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: من الهمجية أن تفتخر أوروبا بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني
18:58 GMT
وأضاف: "هذا هو رأيي وفي نفس الوقت أملي".
وبعد هذه الكلمات، دوى تصفيق مطول في القاعة.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتشارك فيها نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس مرشحة عن الحزب الديمقراطي، فيما يرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022 بهدف نزع سلاح أوكرانيا وإزالة التهديدات الأمنية، إضافة إلى حماية المدنيين في إقليم دونباس.
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