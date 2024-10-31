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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241031/أوربان-من-الهمجية-أن-تفتخر-أوروبا-بعدم-التحدث-مع-روسيا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1094368440.html
أوربان: من الهمجية أن تفتخر أوروبا بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني
أوربان: من الهمجية أن تفتخر أوروبا بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "حقيقة أن أوروبا فخورة بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني هي أمر همجي". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T18:58+0000
2024-10-31T18:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أوربان، متحدثاً مساء الخميس في فيينا خلال مناقشة بعنوان "السلام في أوروبا"، نظمتها مجلة "فيلت فوخه" السويسرية، والتي شارك فيها أيضاً المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر: "السؤال الآن هو: متى سنتفق؟ لأن الوضع يزداد سوءا كل يوم، والروس يتقدمون، والأوكرانيون يموتون... لقد خسرنا الحرب، والوضع يزداد سوءا كل يوم".وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الطاقة إلى المجر مضمونة بفضل التعاون مع روسيا وقد وصلت كمية قياسية من الغاز عبر تركيا في العام الحالي.وقال سيارتو في مقطع مصور على موقع "فيسبوك" (المحظور في روسيا): "يستمر ضمان أمن إمدادات الطاقة والقدرة التنافسية في المجر من خلال التعاون الذكي مع روسيا. ويتجاوز حجم الغاز الطبيعي الذي يدخل هنغاريا عبر خط أنابيب "السيل التركي" الآن عشرين مليون متر مكعب يوميًا، وقد تلقت هنغاريا هذا العام بالفعل 6.2 مليار متر مكعب عبر المسار الجنوبي، وهذه هي الكمية الأكبر في السنوات الأخيرة".وتتلقى المجر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط أنابيب "التيار التركي" (السيل التركي) بموجب عقد طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من خريف عام 2023، دخلت حيز التنفيذ الاتفاقية التكميلية للعقد والتي تسمح باستيراد كميات إضافية من الغاز.
https://sarabic.ae/20241031/سيارتو-إمدادات-الطاقة-إلى-المجرمضمونة-بفضل-التعاون-مع-روسيا-1094362684.html
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روسيا

أوربان: من الهمجية أن تفتخر أوروبا بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني

18:58 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "حقيقة أن أوروبا فخورة بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني هي أمر همجي".
وقال أوربان، متحدثاً مساء الخميس في فيينا خلال مناقشة بعنوان "السلام في أوروبا"، نظمتها مجلة "فيلت فوخه" السويسرية، والتي شارك فيها أيضاً المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر: "السؤال الآن هو: متى سنتفق؟ لأن الوضع يزداد سوءا كل يوم، والروس يتقدمون، والأوكرانيون يموتون... لقد خسرنا الحرب، والوضع يزداد سوءا كل يوم".
وشدد على أنه من الضروري البدء بالمفاوضات لحل الوضع، لأن رفض التواصل مع روسيا الاتحادية يعد أمرًا همجيًا.
وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الطاقة إلى المجر مضمونة بفضل التعاون مع روسيا وقد وصلت كمية قياسية من الغاز عبر تركيا في العام الحالي.
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيارتو: إمدادات الطاقة إلى المجرمضمونة بفضل التعاون مع روسيا
15:06 GMT
وقال سيارتو في مقطع مصور على موقع "فيسبوك" (المحظور في روسيا): "يستمر ضمان أمن إمدادات الطاقة والقدرة التنافسية في المجر من خلال التعاون الذكي مع روسيا. ويتجاوز حجم الغاز الطبيعي الذي يدخل هنغاريا عبر خط أنابيب "السيل التركي" الآن عشرين مليون متر مكعب يوميًا، وقد تلقت هنغاريا هذا العام بالفعل 6.2 مليار متر مكعب عبر المسار الجنوبي، وهذه هي الكمية الأكبر في السنوات الأخيرة".

وفي وقت سابق، أكد بيتر سيارتو، أن بلاده تتعرض لضغوط سياسية لإنهاء تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا، معربًا عن رضاه التام على التعاون في قطاع الطاقة مع روسيا، وأشار إلى أن المجر "لم تتلق عروضًا أفضل وأرخص وأكثر موثوقية".

وتتلقى المجر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط أنابيب "التيار التركي" (السيل التركي) بموجب عقد طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من خريف عام 2023، دخلت حيز التنفيذ الاتفاقية التكميلية للعقد والتي تسمح باستيراد كميات إضافية من الغاز.
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