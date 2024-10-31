https://sarabic.ae/20241031/أوربان-من-الهمجية-أن-تفتخر-أوروبا-بعدم-التحدث-مع-روسيا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1094368440.html

أوربان: من الهمجية أن تفتخر أوروبا بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني

أوربان: من الهمجية أن تفتخر أوروبا بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "حقيقة أن أوروبا فخورة بعدم التحدث مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني هي أمر همجي". 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T18:58+0000

2024-10-31T18:58+0000

2024-10-31T18:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال أوربان، متحدثاً مساء الخميس في فيينا خلال مناقشة بعنوان "السلام في أوروبا"، نظمتها مجلة "فيلت فوخه" السويسرية، والتي شارك فيها أيضاً المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر: "السؤال الآن هو: متى سنتفق؟ لأن الوضع يزداد سوءا كل يوم، والروس يتقدمون، والأوكرانيون يموتون... لقد خسرنا الحرب، والوضع يزداد سوءا كل يوم".وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الطاقة إلى المجر مضمونة بفضل التعاون مع روسيا وقد وصلت كمية قياسية من الغاز عبر تركيا في العام الحالي.وقال سيارتو في مقطع مصور على موقع "فيسبوك" (المحظور في روسيا): "يستمر ضمان أمن إمدادات الطاقة والقدرة التنافسية في المجر من خلال التعاون الذكي مع روسيا. ويتجاوز حجم الغاز الطبيعي الذي يدخل هنغاريا عبر خط أنابيب "السيل التركي" الآن عشرين مليون متر مكعب يوميًا، وقد تلقت هنغاريا هذا العام بالفعل 6.2 مليار متر مكعب عبر المسار الجنوبي، وهذه هي الكمية الأكبر في السنوات الأخيرة".وتتلقى المجر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط أنابيب "التيار التركي" (السيل التركي) بموجب عقد طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من خريف عام 2023، دخلت حيز التنفيذ الاتفاقية التكميلية للعقد والتي تسمح باستيراد كميات إضافية من الغاز.

https://sarabic.ae/20241031/سيارتو-إمدادات-الطاقة-إلى-المجرمضمونة-بفضل-التعاون-مع-روسيا-1094362684.html

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