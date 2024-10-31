https://sarabic.ae/20241031/سيارتو-إمدادات-الطاقة-إلى-المجرمضمونة-بفضل-التعاون-مع-روسيا-1094362684.html
سيارتو: إمدادات الطاقة إلى المجرمضمونة بفضل التعاون مع روسيا
سيارتو: إمدادات الطاقة إلى المجرمضمونة بفضل التعاون مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الطاقة إلى المجر مضمونة بفضل التعاون مع روسيا وقد وصلت كمية قياسية من الغاز عبر تركيا في العام... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T15:06+0000
2024-10-31T15:06+0000
2024-10-31T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سيارتو في مقطع مصور على موقع "فيسبوك" (المحظور في روسيا): "يستمر ضمان أمن إمدادات الطاقة والقدرة التنافسية في المجر من خلال التعاون الذكي مع روسيا. ويتجاوز حجم الغاز الطبيعي الذي يدخل هنغاريا عبر خط أنابيب "السيل التركي" الآن عشرين مليون متر مكعب يوميًا، وقد تلقت هنغاريا هذا العام بالفعل 6.2 مليار متر مكعب عبر المسار الجنوبي، وهذه هي الكمية الأكبر في السنوات الأخيرة".وتتلقى المجر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط أنابيب "التيار التركي" (السيل التركي) بموجب عقد طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من خريف عام 2023، دخلت حيز التنفيذ الاتفاقية التكميلية للعقد والتي تسمح باستيراد كميات إضافية من الغاز.
https://sarabic.ae/20241031/خلال-فترة-تحول-جذري-سوتشي-تتحضر-لعقد-منتدى-فالداي-بنسخته-الـ21-1094359234.html
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روسيا, العالم
سيارتو: إمدادات الطاقة إلى المجرمضمونة بفضل التعاون مع روسيا
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الطاقة إلى المجر مضمونة بفضل التعاون مع روسيا وقد وصلت كمية قياسية من الغاز عبر تركيا في العام الحالي.
وقال سيارتو في مقطع مصور على موقع "فيسبوك" (المحظور في روسيا): "يستمر ضمان أمن إمدادات الطاقة والقدرة التنافسية في المجر من خلال التعاون الذكي مع روسيا. ويتجاوز حجم الغاز الطبيعي الذي يدخل هنغاريا عبر خط أنابيب "السيل التركي" الآن عشرين مليون متر مكعب يوميًا، وقد تلقت هنغاريا هذا العام بالفعل 6.2 مليار متر مكعب عبر المسار الجنوبي، وهذه هي الكمية الأكبر في السنوات الأخيرة".
وفي وقت سابق، أكد بيتر سيارتو، أن بلاده تتعرض لضغوط سياسية لإنهاء تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا، معربًا عن رضاه التام على التعاون في قطاع الطاقة مع روسيا، وأشار إلى أن المجر "لم تتلق عروضًا أفضل وأرخص وأكثر موثوقية".
وتتلقى المجر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط أنابيب "التيار التركي" (السيل التركي) بموجب عقد طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من خريف عام 2023، دخلت حيز التنفيذ الاتفاقية التكميلية للعقد والتي تسمح باستيراد كميات إضافية من الغاز.