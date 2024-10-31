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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
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من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
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تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20241031/خلال-فترة-تحول-جذري-سوتشي-تتحضر-لعقد-منتدى-فالداي-بنسخته-الـ21-1094359234.html
خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21
خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21
سبوتنيك عربي
تشهد روسيا في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عقد منتدى "فالداي" السنوي بنسخته الحادية والعشرين، الذي سيقام في مدينة سوتشي الروسية، وذلك تحت عنوان... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T13:35+0000
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ووفقا لمنظمي المؤتملا، فإن "النظام العالمي اليوم يشهد فترة من التحول الجذري، وأن التغييرات التي تحدث أمام أعيننا لا تعني ببساطة استبدال بعض القادة بآخرين - بل إنها تحفز ظهور مبادئ جديدة لتنظيم العلاقات الدولية، وأشكال التفاعل (الإقليمية والأقاليمية في المقام الأول) والرغبة في تنسيق العمليات في المجتمع العالمي".والنقطة ليست في معارضة الغرب، بل في حقيقة أن تعقيد اللوحة العالمية والتأثير المتزايد للقوى الأخرى بثقافاتها وخبراتها لا يسمح بالاعتماد فقط على مناهج ومصالح مجموعة ضيقة من البلدان. والغرض من المؤتمر، الذي سيجمع 140 مشاركا من 50 دولة، هو طرح أفكار غير غربية لحل مشاكل العالم وتوضيح أن الدول المتقدمة الرائدة لا تحتكر صياغة أهداف وأساليب التنمية.ستتطرق المناقشات إلى جميع المواضيع العالمية الرئيسية بدءًا من البيئة وعدم المساواة وحتى الذكاء الاصطناعي وطرق حل النزاعات.تم إعداد تقرير حول موضوع "العالم من الأسفل إلى الأعلى، أو روائع العمارة الأوراسية" خصيصًا للاجتماع السنوي الحادي والعشرين، حيث يقدم إطارًا لمناقشة القضايا التي تم تحديدها خلال الاجتماع.
https://sarabic.ae/20241031/-بث-مباشر-بدء-الجلسة-العامة-لمؤتمر-مينسك-الدولي-الثاني-للأمن-الأوراسي-1094343742.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21

13:35 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصور مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار في موسكو، 31 مارس 2021
 مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار في موسكو، 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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تشهد روسيا في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عقد منتدى "فالداي" السنوي بنسخته الحادية والعشرين، الذي سيقام في مدينة سوتشي الروسية، وذلك تحت عنوان "السلام الدائم – على أي أساس؟ الأمن العالمي وتكافؤ الفرص للتنمية في القرن الحادي والعشرين."
ووفقا لمنظمي المؤتملا، فإن "النظام العالمي اليوم يشهد فترة من التحول الجذري، وأن التغييرات التي تحدث أمام أعيننا لا تعني ببساطة استبدال بعض القادة بآخرين - بل إنها تحفز ظهور مبادئ جديدة لتنظيم العلاقات الدولية، وأشكال التفاعل (الإقليمية والأقاليمية في المقام الأول) والرغبة في تنسيق العمليات في المجتمع العالمي".

الفكرة الرئيسية للمناقشات في المؤتمر الحادي والعشرين منتدى "فالداي"، تنطلق من وجود المشاكل العالمية والتي تعني ضمناً البحث عن حلول تقوم على مزيج من المناهج والأفكار من العالم أجمع، وليس الدول الغربية فقط، وأن البحث عن مشروع واحد قادر على توحيد البشرية حول الاختلافات الجيوسياسية الحتمية لحل المشاكل العالمية أمر ملح للغاية.

والنقطة ليست في معارضة الغرب، بل في حقيقة أن تعقيد اللوحة العالمية والتأثير المتزايد للقوى الأخرى بثقافاتها وخبراتها لا يسمح بالاعتماد فقط على مناهج ومصالح مجموعة ضيقة من البلدان.
انعقاد الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
انعقاد الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
08:32 GMT
والغرض من المؤتمر، الذي سيجمع 140 مشاركا من 50 دولة، هو طرح أفكار غير غربية لحل مشاكل العالم وتوضيح أن الدول المتقدمة الرائدة لا تحتكر صياغة أهداف وأساليب التنمية.
ستتطرق المناقشات إلى جميع المواضيع العالمية الرئيسية بدءًا من البيئة وعدم المساواة وحتى الذكاء الاصطناعي وطرق حل النزاعات.
وسيصبح تحليل القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي أكثر تفصيلاً بفضل مشاركة عدد من المسؤولين الروس في اجتماع المنتدى.
تم إعداد تقرير حول موضوع "العالم من الأسفل إلى الأعلى، أو روائع العمارة الأوراسية" خصيصًا للاجتماع السنوي الحادي والعشرين، حيث يقدم إطارًا لمناقشة القضايا التي تم تحديدها خلال الاجتماع.
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