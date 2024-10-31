https://sarabic.ae/20241031/-بث-مباشر-بدء-الجلسة-العامة-لمؤتمر-مينسك-الدولي-الثاني-للأمن-الأوراسي-1094343742.html
بث مباشر... بدء الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
بث مباشر... بدء الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
سبوتنيك عربي
افتتحت اليوم الخميس، الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T08:32+0000
2024-10-31T08:32+0000
2024-10-31T08:37+0000
العالم
روسيا
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وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه لم يعد هناك أي أدوات قانونية في العالم لضمان الأمن الدولي، ولم يتم القيام بأي عمل لإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.
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انعقاد مؤتمر مينسك الدولي حول الأمن الأوراسي في مينسك
سبوتنيك عربي
انعقاد مؤتمر مينسك الدولي حول الأمن الأوراسي في مينسك
2024-10-31T08:32+0000
true
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سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا, видео
بث مباشر... بدء الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
08:32 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 08:37 GMT 31.10.2024)
يتبع
افتتحت اليوم الخميس، الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك.
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه لم يعد هناك أي أدوات قانونية في العالم لضمان الأمن الدولي، ولم يتم القيام بأي عمل لإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.
وقال لوكاشينكو في كلمته: "يجب علينا اليوم أن نؤكد على أنه لم يعد هناك فعليا أي أدوات قانونية دولية تشكل ضمانات في مجال الأمن العسكري".