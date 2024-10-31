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لافروف يتحدث عن اتفاقية شراكة بين روسيا وإيران
لافروف يتحدث عن اتفاقية شراكة بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة محدّثة بين روسيا وإيران في المستقبل القريب، مع إيلاء اهتمام كبير لقضايا... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T10:56+0000
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وتابع الوزير في تصريح خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية، أن الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيكون عاملاً جدياً في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية.وتستضيف بيلاروسيا في عاصمتها مينسك، اليوم وغدا، الدورة الثانية من مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، وسيتم خلال المؤتمر مناقشة وتحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي المستقبلي، والأمن المستقبلي في المنطقة.وافتتحت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك بحضور عدد كبير من المشاركين من نحو 45 دولة.وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه لم يعد هناك أي أدوات قانونية في العالم لضمان الأمن الدولي، ولم يتم القيام بأي عمل لإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.الكرملين: كييف تجر الغرب إلى الصراع بـ"خطة النصر"
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العالم, روسيا, أخبار ايران اليوم
العالم, روسيا, أخبار ايران اليوم

لافروف يتحدث عن اتفاقية شراكة بين روسيا وإيران

10:56 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 11:08 GMT 31.10.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره الكويتي عبد الله اليحيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره الكويتي عبد الله اليحيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة محدّثة بين روسيا وإيران في المستقبل القريب، مع إيلاء اهتمام كبير لقضايا الدفاع بين البلدين.
وتابع الوزير في تصريح خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية، أن الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيكون عاملاً جدياً في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية.

وأضاف لافروف أن هذه الاتفاقية تنص على رغبة الطرفين في تعاون أوثق في مجال الدفاع والتفاعل لصالح السلام والأمن على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتستضيف بيلاروسيا في عاصمتها مينسك، اليوم وغدا، الدورة الثانية من مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، وسيتم خلال المؤتمر مناقشة وتحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي المستقبلي، والأمن المستقبلي في المنطقة.
انعقاد الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
انعقاد الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
08:32 GMT
وافتتحت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك بحضور عدد كبير من المشاركين من نحو 45 دولة.
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه لم يعد هناك أي أدوات قانونية في العالم لضمان الأمن الدولي، ولم يتم القيام بأي عمل لإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.

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