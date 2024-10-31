https://sarabic.ae/20241031/لافروف-يتحدث-عن-اتفاقية-شراكة-بين-روسيا-وإيران-1094352789.html
لافروف يتحدث عن اتفاقية شراكة بين روسيا وإيران
لافروف يتحدث عن اتفاقية شراكة بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة محدّثة بين روسيا وإيران في المستقبل القريب، مع إيلاء اهتمام كبير لقضايا... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T10:56+0000
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وتابع الوزير في تصريح خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية، أن الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيكون عاملاً جدياً في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية.وتستضيف بيلاروسيا في عاصمتها مينسك، اليوم وغدا، الدورة الثانية من مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، وسيتم خلال المؤتمر مناقشة وتحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي المستقبلي، والأمن المستقبلي في المنطقة.وافتتحت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك بحضور عدد كبير من المشاركين من نحو 45 دولة.وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه لم يعد هناك أي أدوات قانونية في العالم لضمان الأمن الدولي، ولم يتم القيام بأي عمل لإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.الكرملين: كييف تجر الغرب إلى الصراع بـ"خطة النصر"
https://sarabic.ae/20241031/-بث-مباشر-بدء-الجلسة-العامة-لمؤتمر-مينسك-الدولي-الثاني-للأمن-الأوراسي-1094343742.html
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العالم, روسيا, أخبار ايران اليوم
العالم, روسيا, أخبار ايران اليوم
لافروف يتحدث عن اتفاقية شراكة بين روسيا وإيران
10:56 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 11:08 GMT 31.10.2024)
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة محدّثة بين روسيا وإيران في المستقبل القريب، مع إيلاء اهتمام كبير لقضايا الدفاع بين البلدين.
وتابع الوزير في تصريح خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية، أن الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيكون عاملاً جدياً في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية.
وأضاف لافروف أن هذه الاتفاقية تنص على رغبة الطرفين في تعاون أوثق في مجال الدفاع والتفاعل لصالح السلام والأمن على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتستضيف بيلاروسيا في عاصمتها مينسك،
اليوم وغدا، الدورة الثانية من مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، وسيتم خلال المؤتمر مناقشة وتحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي المستقبلي، والأمن المستقبلي في المنطقة.
وافتتحت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك بحضور عدد كبير من المشاركين من نحو 45 دولة.
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه لم يعد هناك أي أدوات قانونية في العالم لضمان الأمن الدولي، ولم يتم القيام بأي عمل لإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.