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الجيش الروسي يحرر بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241031/الكرملين-كييف-تجر-الغرب-إلى-الصراع-بـخطة-النصر-1094348676.html
الكرملين: كييف تجر الغرب إلى الصراع بـ"خطة النصر"
الكرملين: كييف تجر الغرب إلى الصراع بـ"خطة النصر"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن كل "خطط السلام" و"خطط النصر" في كييف تتلخص في جر الدول الغربية إلى الصراع وإضفاء الشرعية على... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T10:01+0000
2024-10-31T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيسكوف للصحفيين: "على ما يبدو أن جميع "خطط السلام"، وجميع "خطط النصر"، السرية وغير السرية، في كييف تتلخص في جر الدول الغربية بأسرع وقت ممكن إلى الصراع وإضفاء الشرعية على ذلك. الكل الحيل (كييف) لها هذا الهدف النهائي. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع الأمر".وقال بيسكوف للصحفيين: "الديناميكيات على الجبهات مفهومة وواضحة تمامًا، الجميع يرى ذلك جيدًا، سواء في بلدنا أو في الدول الغربية، هذه الديناميكيات ملحوظة - وهذا أولا. على خلفية هذه الديناميكيات، بالطبع، نظام كييف يبدأ في إظهار اضطرابه، وهذا ثانيا".يُذكر أن زيلينسكي قدم ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتحتوي الخطة على خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. النقطة الأولى تتحدث عن دعوة أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والثانية تتحدث عن رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة تتحدث عن نشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية. ووفقا لهذه الخطة، يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز، عام 2025.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البند الوارد في ما يسمى "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بحزمة "الردع غير النووي"، والتي لم يقدمها علنًا، يعني ضمنًا طلب نقل الأسلحة الطويلة الأمد. - مدى صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب مستحيل تماما.واشنطن تصدم زيلينسكي بعد ساعات من إعلانه عن "خطة النصر".المجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا
https://sarabic.ae/20241002/خبير-خطة-السلام-التي-طرحها-زيلينسكي-ستؤدي-إلى-التصعيد-والحرب-النووية-1093344788.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الكرملين: كييف تجر الغرب إلى الصراع بـ"خطة النصر"

10:01 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن كل "خطط السلام" و"خطط النصر" في كييف تتلخص في جر الدول الغربية إلى الصراع وإضفاء الشرعية على ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "على ما يبدو أن جميع "خطط السلام"، وجميع "خطط النصر"، السرية وغير السرية، في كييف تتلخص في جر الدول الغربية بأسرع وقت ممكن إلى الصراع وإضفاء الشرعية على ذلك. الكل الحيل (كييف) لها هذا الهدف النهائي. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع الأمر".
وقال بيسكوف للصحفيين: "الديناميكيات على الجبهات مفهومة وواضحة تمامًا، الجميع يرى ذلك جيدًا، سواء في بلدنا أو في الدول الغربية، هذه الديناميكيات ملحوظة - وهذا أولا. على خلفية هذه الديناميكيات، بالطبع، نظام كييف يبدأ في إظهار اضطرابه، وهذا ثانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
خبير: "خطة زيلينسكي" ستؤدي إلى التصعيد والحرب النووية
2 أكتوبر, 07:16 GMT
يُذكر أن زيلينسكي قدم ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتحتوي الخطة على خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. النقطة الأولى تتحدث عن دعوة أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والثانية تتحدث عن رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة تتحدث عن نشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية. ووفقا لهذه الخطة، يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز، عام 2025.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البند الوارد في ما يسمى "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بحزمة "الردع غير النووي"، والتي لم يقدمها علنًا، يعني ضمنًا طلب نقل الأسلحة الطويلة الأمد. - مدى صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب مستحيل تماما.
واشنطن تصدم زيلينسكي بعد ساعات من إعلانه عن "خطة النصر".
المجر تصف خطة زيلينسكي بالفظيعة وتدعو لبدء المفاوضات مع روسيا
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