إعلام يكشف عن عواقب إنهاء المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ذخيرة الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا ستنفد في غضون أشهر إذا أوقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المساعدات العسكرية إلى كييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لو قطع ترامب المساعدات... ستنفد ذخيرة الدبابات وقاذفات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التي توفرها الولايات المتحدة في غضون أشهر، وسوف تواجه أوكرانيا احتمال الهزيمة".
وأوضح المقال أن حلفاء كييف الرئيسيين الآخرين، ألمانيا ودول البلطيق وفرنسا، قالوا مرارا إنهم سيواصلون دعم أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف، لكن مساعدتهم لن تكون قادرة على تعويض فقدان الدعم من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصادر، أن فريق ترامب اقترح تجميد الصراع في أوكرانيا، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط المواجهة وإمدادات جديدة من الأسلحة مقابل وعد كييف بعدم الانضمام مؤقتًا إلى الناتو.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.