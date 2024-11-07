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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241107/إعلام-يكشف-عن-عواقب-إنهاء-المساعدات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1094580856.html
إعلام يكشف عن عواقب إنهاء المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا
إعلام يكشف عن عواقب إنهاء المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ذخيرة الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا ستنفد في غضون أشهر إذا أوقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المساعدات العسكرية إلى كييف. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T13:29+0000
2024-11-07T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لو قطع ترامب المساعدات... ستنفد ذخيرة الدبابات وقاذفات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التي توفرها الولايات المتحدة في غضون أشهر، وسوف تواجه أوكرانيا احتمال الهزيمة".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصادر، أن فريق ترامب اقترح تجميد الصراع في أوكرانيا، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط المواجهة وإمدادات جديدة من الأسلحة مقابل وعد كييف بعدم الانضمام مؤقتًا إلى الناتو.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20241105/إعلام--الغرب-لم-يعد-يملك-القوة-اللازمة-لدعم-أوكرانيا-1094519216.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام يكشف عن عواقب إنهاء المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا

13:29 GMT 07.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ذخيرة الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا ستنفد في غضون أشهر إذا أوقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المساعدات العسكرية إلى كييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لو قطع ترامب المساعدات... ستنفد ذخيرة الدبابات وقاذفات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التي توفرها الولايات المتحدة في غضون أشهر، وسوف تواجه أوكرانيا احتمال الهزيمة".

وأوضح المقال أن حلفاء كييف الرئيسيين الآخرين، ألمانيا ودول البلطيق وفرنسا، قالوا مرارا إنهم سيواصلون دعم أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف، لكن مساعدتهم لن تكون قادرة على تعويض فقدان الدعم من الولايات المتحدة.

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا
5 نوفمبر, 19:52 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصادر، أن فريق ترامب اقترح تجميد الصراع في أوكرانيا، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط المواجهة وإمدادات جديدة من الأسلحة مقابل وعد كييف بعدم الانضمام مؤقتًا إلى الناتو.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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