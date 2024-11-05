https://sarabic.ae/20241105/إعلام--الغرب-لم-يعد-يملك-القوة-اللازمة-لدعم-أوكرانيا-1094519216.html

إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا

إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الغرب لم يعد يملك القوة لدعم أوكرانيا، ونظام كييف عاجز في العديد من الأمور. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T19:52+0000

2024-11-05T19:52+0000

2024-11-05T19:52+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لم يكن أمام نظام كييف مخرج، لقد توقعنا أنه سيكون من الصعب حل المشكلة لأننا اعتقدنا أن الحل يجب أن يبدأ من الغرب، وليس من كييف".وأضاف المنشور أنه لا يوجد الآن من يقاتل في أوكرانيا، وأن نظام كييف يرسل قسراً حتى كبار السن إلى الجبهة، في حين يرفض الدعوات للمفاوضات.وأشار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن روسيا ليست مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا فحسب، بل أجرت هذه المفاوضات في بداية الصراع، حتى رفض نظام كييف، بناءً على نصيحة من الخارج، اتفاقًا مقبولاً للطرفين.

https://sarabic.ae/20241105/الأمريكي-المحرر-ترامب-وهاريس-يستطيعان-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لكنهما-لا-يريدان-ذلك---1094478010.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم