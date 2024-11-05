إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
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28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241105/إعلام--الغرب-لم-يعد-يملك-القوة-اللازمة-لدعم-أوكرانيا-1094519216.html
إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا
إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الغرب لم يعد يملك القوة لدعم أوكرانيا، ونظام كييف عاجز في العديد من الأمور. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T19:52+0000
2024-11-05T19:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لم يكن أمام نظام كييف مخرج، لقد توقعنا أنه سيكون من الصعب حل المشكلة لأننا اعتقدنا أن الحل يجب أن يبدأ من الغرب، وليس من كييف".وأضاف المنشور أنه لا يوجد الآن من يقاتل في أوكرانيا، وأن نظام كييف يرسل قسراً حتى كبار السن إلى الجبهة، في حين يرفض الدعوات للمفاوضات.وأشار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن روسيا ليست مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا فحسب، بل أجرت هذه المفاوضات في بداية الصراع، حتى رفض نظام كييف، بناءً على نصيحة من الخارج، اتفاقًا مقبولاً للطرفين.
https://sarabic.ae/20241105/الأمريكي-المحرر-ترامب-وهاريس-يستطيعان-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لكنهما-لا-يريدان-ذلك---1094478010.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم

إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا

19:52 GMT 05.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الغرب لم يعد يملك القوة لدعم أوكرانيا، ونظام كييف عاجز في العديد من الأمور.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لم يكن أمام نظام كييف مخرج، لقد توقعنا أنه سيكون من الصعب حل المشكلة لأننا اعتقدنا أن الحل يجب أن يبدأ من الغرب، وليس من كييف".

وتابع: "الحلفاء الغربيون تبخروا، ولم يعد لديهم القوة لدعم كييف، ونظام كييف عاجز في العديد من الأمور، ومع أزمة الطاقة وتكاليف الإنتاج، بدأت الدول الغربية في العودة إلى أجندتها الحقيقية".

الأمريكي دانييل مارتنديل، الذي كان يساعد القوات المسلحة الروسية، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلك
00:30 GMT
وأضاف المنشور أنه لا يوجد الآن من يقاتل في أوكرانيا، وأن نظام كييف يرسل قسراً حتى كبار السن إلى الجبهة، في حين يرفض الدعوات للمفاوضات.

وأشار المقال المنشور في صحيفة "ديكغازيتي" التركية إلى أنه لو جلست السلطات في أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات مع موسكو في الوقت المناسب، لكان موقفها أقوى، لكن الآن، حتى لو تم الحوار، فإن أوكرانيا ستكون الطرف الأضعف.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن روسيا ليست مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا فحسب، بل أجرت هذه المفاوضات في بداية الصراع، حتى رفض نظام كييف، بناءً على نصيحة من الخارج، اتفاقًا مقبولاً للطرفين.
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