https://sarabic.ae/20241105/إعلام--الغرب-لم-يعد-يملك-القوة-اللازمة-لدعم-أوكرانيا-1094519216.html
إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا
إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الغرب لم يعد يملك القوة لدعم أوكرانيا، ونظام كييف عاجز في العديد من الأمور. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T19:52+0000
2024-11-05T19:52+0000
2024-11-05T19:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309805_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_1d8cd0a23d7771c51eb3fb5029841662.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لم يكن أمام نظام كييف مخرج، لقد توقعنا أنه سيكون من الصعب حل المشكلة لأننا اعتقدنا أن الحل يجب أن يبدأ من الغرب، وليس من كييف".وأضاف المنشور أنه لا يوجد الآن من يقاتل في أوكرانيا، وأن نظام كييف يرسل قسراً حتى كبار السن إلى الجبهة، في حين يرفض الدعوات للمفاوضات.وأشار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن روسيا ليست مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا فحسب، بل أجرت هذه المفاوضات في بداية الصراع، حتى رفض نظام كييف، بناءً على نصيحة من الخارج، اتفاقًا مقبولاً للطرفين.
https://sarabic.ae/20241105/الأمريكي-المحرر-ترامب-وهاريس-يستطيعان-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لكنهما-لا-يريدان-ذلك---1094478010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4dfd0c56a86e3052d8d7c3cd7ae4b7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم
إعلام: الغرب لم يعد يملك القوة اللازمة لدعم أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الغرب لم يعد يملك القوة لدعم أوكرانيا، ونظام كييف عاجز في العديد من الأمور.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لم يكن أمام نظام كييف مخرج، لقد توقعنا أنه سيكون من الصعب حل المشكلة لأننا اعتقدنا أن الحل يجب أن يبدأ من الغرب، وليس من كييف".
وتابع: "الحلفاء الغربيون تبخروا، ولم يعد لديهم القوة لدعم كييف، ونظام كييف عاجز في العديد من الأمور، ومع أزمة الطاقة وتكاليف الإنتاج، بدأت الدول الغربية في العودة إلى أجندتها الحقيقية".
وأضاف المنشور أنه لا يوجد الآن من يقاتل في أوكرانيا، وأن نظام كييف يرسل قسراً حتى كبار السن إلى الجبهة، في حين يرفض الدعوات للمفاوضات.
وأشار المقال المنشور في صحيفة "ديكغازيتي" التركية إلى أنه لو جلست السلطات في أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات مع موسكو في الوقت المناسب، لكان موقفها أقوى، لكن الآن، حتى لو تم الحوار، فإن أوكرانيا ستكون الطرف الأضعف.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن روسيا ليست مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا فحسب، بل أجرت هذه المفاوضات في بداية الصراع، حتى رفض نظام كييف، بناءً على نصيحة من الخارج، اتفاقًا مقبولاً للطرفين.