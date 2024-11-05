https://sarabic.ae/20241105/الأمريكي-المحرر-ترامب-وهاريس-يستطيعان-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لكنهما-لا-يريدان-ذلك---1094478010.html
الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلك
الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلك
سبوتنيك عربي
أكد الأمريكي المحرر دانيال مارتنديل، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، يستطيعان إنهاء الصراع في... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T00:30+0000
2024-11-05T00:30+0000
2024-11-05T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك" حول اعتقاده بأن دونالد ترامب يمكن أن يضع حدا للصراع في أوكرانيا: "يستطيع. وكامالا هاريس تستطيع ذلك. ويمكن لأي مرشح أن يفعل ذلك إذا أراد ذلك".وأجاب مارتنديل بشأن رغبة المرشحين (ترامب وهاريس) بإنهاء الصراع: "لا أعتقد أن أياً منهم مهتم شخصياً بهذا".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية: معنويات المسلحين الأوكرانيين انخفضتتفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241102/الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يدعو-لمحاكمة-أفراد-النظام-الأوكراني-كمجرمي-حرب-1094420521.html
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حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلك
حصري
أكد الأمريكي المحرر دانيال مارتنديل، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان فعل ذلك.
وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك" حول اعتقاده بأن دونالد ترامب يمكن أن يضع حدا للصراع في أوكرانيا: "يستطيع. وكامالا هاريس تستطيع ذلك. ويمكن لأي مرشح أن يفعل ذلك إذا أراد ذلك".
وتابع: "كما قلت، فإن الأمر يتعلق فقط بجعل أمريكا، وجعل الحكومة الأمريكية تدرك أن الحرب ليست في مصلحتها".
وأجاب مارتنديل بشأن رغبة المرشحين (ترامب وهاريس) بإنهاء الصراع: "لا أعتقد أن أياً منهم مهتم شخصياً بهذا".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل، أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.
وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".