https://sarabic.ae/20241105/الأمريكي-المحرر-ترامب-وهاريس-يستطيعان-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لكنهما-لا-يريدان-ذلك---1094478010.html

الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلك

الأمريكي المحرر: ترامب وهاريس يستطيعان إنهاء الصراع في أوكرانيا لكنهما لا يريدان ذلك

سبوتنيك عربي

أكد الأمريكي المحرر دانيال مارتنديل، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، يستطيعان إنهاء الصراع في... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T00:30+0000

2024-11-05T00:30+0000

2024-11-05T00:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094417660_0:207:3078:1938_1920x0_80_0_0_8cb22fd64f4048fa671845afd1b1c6d5.jpg

وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك" حول اعتقاده بأن دونالد ترامب يمكن أن يضع حدا للصراع في أوكرانيا: "يستطيع. وكامالا هاريس تستطيع ذلك. ويمكن لأي مرشح أن يفعل ذلك إذا أراد ذلك".وأجاب مارتنديل بشأن رغبة المرشحين (ترامب وهاريس) بإنهاء الصراع: "لا أعتقد أن أياً منهم مهتم شخصياً بهذا".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية: معنويات المسلحين الأوكرانيين انخفضتتفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا

https://sarabic.ae/20241102/الأمريكي-دانيال-مارتنديل-يدعو-لمحاكمة-أفراد-النظام-الأوكراني-كمجرمي-حرب-1094420521.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية