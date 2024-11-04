https://sarabic.ae/20241104/الأمريكي-الذي-أجلته-القوات-الروسية-معنويات-المسلحين-الأوكرانيين-انفضت--1094464188.html

الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية: معنويات المسلحين الأوكرانيين انخفضت

الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية: معنويات المسلحين الأوكرانيين انخفضت

سبوتنيك عربي

أكد الأمريكي دانيل مارتنديل، الذي أجلته القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بعد تقديمه معلومات للجيش الروسي، أن معنويات المسلحين الأوكرانيين قد انخفضت بالفعل... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T05:00+0000

2024-11-04T05:00+0000

2024-11-04T07:58+0000

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وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "في الأيام الأخيرة من إقامتي في القرية، لم أقابل جنديًا واحدًا من الكتائب القومية. التقيت فقط بقوات الدفاع. إنهم يعتقدون أنه لا يوجد سبب مقنع لمواصلة القتال".وأضاف الأمريكي: "إنهم مخطئون على أية حال، لا أعتقد أن معنوياتهم هي نفسها التي كانت عليها قبل عام".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".

https://sarabic.ae/20241102/تفاصيل-المعلومات-التي-قدمها-المواطن-الأمريكي-للقوات-الروسية-من-أوكرانيا--1094421846.html

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