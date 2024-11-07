ماكرون: أوروبا لا ينبغي أن تترك مسألة أمنها لواشنطن إلى الأبد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب لن ينهي الأزمة الأوكرانية وسيعمل على تجميد الصراع لنقل الدعم الأمريكي إلى دول الاتحاد الأوروبي
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241107/ماكرون-أوروبا-لا-ينبغي-أن-تترك-مسألة-أمنها-لواشنطن-إلى-الأبد--1094582640.html
ماكرون: أوروبا لا ينبغي أن تترك مسألة أمنها لواشنطن إلى الأبد
ماكرون: أوروبا لا ينبغي أن تترك مسألة أمنها لواشنطن إلى الأبد
سبوتنيك عربي
رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن أوروبا لا يصح أن تفوض واشنطن إلى الأبد في التعامل مع القضايا الأمنية الخاصة بها. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T14:52+0000
2024-11-07T14:53+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
وقال ماكرون، في قمة المجتمع السياسي الأوروبي المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست، إن "حلف شمال الأطلسي يلعب بالطبع دوراً رئيسياً، ونحن الأوروبيون نريد أن نلعب دورنا داخل حلف شمال الأطلسي، وهذا الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي لا تقلل من أهمية التحالف، ولكن يتعين علينا أن نتحمل مسؤولية الصحوة الاستراتيجية، ولا ينبغي لنا أن نفوض أمننا إلى الأمريكيين إلى الأبد".وأضاف ماكرون أنه يجب على أوروبا أن "تستيقظ" وتبدأ في العمل حتى "لا تختفي من الناحية الجيوسياسية" وحتى لا تصبح، من الناحية الاقتصادية، "سوقًا للتكيف" للقوى الأخرى.وتعليقًا على الانتخابات الأمريكية، قال ماكرون إن دور الاتحاد الأوروبي ليس الحكم على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وتعقد قمة المجتمع السياسي الأوروبي، اليوم الخميس، في بودابست، يليها اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة.خبير: بايدن ربما يتخذ تصعيدا حادا مع روسيا قبل نهاية فترة ولايتهشويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات
https://sarabic.ae/20241107/ألمانيا-تواجه-أزمة-سياسية-كبيرة-بعد-إقالة-وزير-المالية-1094572884.html
https://sarabic.ae/20241107/إعلام-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1094562959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ماكرون: أوروبا لا ينبغي أن تترك مسألة أمنها لواشنطن إلى الأبد

14:52 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 07.11.2024)
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
تابعنا عبر
رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن أوروبا لا يصح أن تفوض واشنطن إلى الأبد في التعامل مع القضايا الأمنية الخاصة بها.
وقال ماكرون، في قمة المجتمع السياسي الأوروبي المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست، إن "حلف شمال الأطلسي يلعب بالطبع دوراً رئيسياً، ونحن الأوروبيون نريد أن نلعب دورنا داخل حلف شمال الأطلسي، وهذا الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي لا تقلل من أهمية التحالف، ولكن يتعين علينا أن نتحمل مسؤولية الصحوة الاستراتيجية، ولا ينبغي لنا أن نفوض أمننا إلى الأمريكيين إلى الأبد".
وأضاف ماكرون أنه يجب على أوروبا أن "تستيقظ" وتبدأ في العمل حتى "لا تختفي من الناحية الجيوسياسية" وحتى لا تصبح، من الناحية الاقتصادية، "سوقًا للتكيف" للقوى الأخرى.
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
ألمانيا تواجه أزمة سياسية كبيرة بعد إقالة وزير المالية
11:23 GMT
وتعليقًا على الانتخابات الأمريكية، قال ماكرون إن دور الاتحاد الأوروبي ليس الحكم على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابع ماكرون: لقد انتخبه الشعب الأمريكي وسيدافع عن مصالح الأمريكيين. وهذا أمر عادل وجيد، والسؤال المطروح هو ما إذا كنا مستعدين للدفاع عن مصالح الأوروبيين.

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا
08:04 GMT
وتعقد قمة المجتمع السياسي الأوروبي، اليوم الخميس، في بودابست، يليها اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة.
خبير: بايدن ربما يتخذ تصعيدا حادا مع روسيا قبل نهاية فترة ولايته
شويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала