https://sarabic.ae/20241107/ماكرون-أوروبا-لا-ينبغي-أن-تترك-مسألة-أمنها-لواشنطن-إلى-الأبد--1094582640.html
ماكرون: أوروبا لا ينبغي أن تترك مسألة أمنها لواشنطن إلى الأبد
ماكرون: أوروبا لا ينبغي أن تترك مسألة أمنها لواشنطن إلى الأبد
سبوتنيك عربي
رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن أوروبا لا يصح أن تفوض واشنطن إلى الأبد في التعامل مع القضايا الأمنية الخاصة بها. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T14:52+0000
2024-11-07T14:52+0000
2024-11-07T14:53+0000
العالم
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وقال ماكرون، في قمة المجتمع السياسي الأوروبي المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست، إن "حلف شمال الأطلسي يلعب بالطبع دوراً رئيسياً، ونحن الأوروبيون نريد أن نلعب دورنا داخل حلف شمال الأطلسي، وهذا الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي لا تقلل من أهمية التحالف، ولكن يتعين علينا أن نتحمل مسؤولية الصحوة الاستراتيجية، ولا ينبغي لنا أن نفوض أمننا إلى الأمريكيين إلى الأبد".وأضاف ماكرون أنه يجب على أوروبا أن "تستيقظ" وتبدأ في العمل حتى "لا تختفي من الناحية الجيوسياسية" وحتى لا تصبح، من الناحية الاقتصادية، "سوقًا للتكيف" للقوى الأخرى.وتعليقًا على الانتخابات الأمريكية، قال ماكرون إن دور الاتحاد الأوروبي ليس الحكم على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وتعقد قمة المجتمع السياسي الأوروبي، اليوم الخميس، في بودابست، يليها اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة.خبير: بايدن ربما يتخذ تصعيدا حادا مع روسيا قبل نهاية فترة ولايتهشويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات
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العالم
ماكرون: أوروبا لا ينبغي أن تترك مسألة أمنها لواشنطن إلى الأبد
14:52 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 07.11.2024)
رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن أوروبا لا يصح أن تفوض واشنطن إلى الأبد في التعامل مع القضايا الأمنية الخاصة بها.
وقال ماكرون، في قمة المجتمع السياسي الأوروبي المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست، إن "حلف شمال الأطلسي يلعب بالطبع دوراً رئيسياً، ونحن الأوروبيون نريد أن نلعب دورنا داخل حلف شمال الأطلسي، وهذا الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي لا تقلل من أهمية التحالف، ولكن يتعين علينا أن نتحمل مسؤولية الصحوة الاستراتيجية، ولا ينبغي لنا أن نفوض أمننا إلى الأمريكيين إلى الأبد".
وأضاف ماكرون أنه يجب على أوروبا أن "تستيقظ" وتبدأ في العمل حتى "لا تختفي من الناحية الجيوسياسية" وحتى لا تصبح، من الناحية الاقتصادية، "سوقًا للتكيف" للقوى الأخرى.
وتعليقًا على الانتخابات الأمريكية، قال ماكرون إن دور الاتحاد الأوروبي ليس الحكم على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتابع ماكرون: لقد انتخبه الشعب الأمريكي وسيدافع عن مصالح الأمريكيين. وهذا أمر عادل وجيد، والسؤال المطروح هو ما إذا كنا مستعدين للدفاع عن مصالح الأوروبيين.
وتعقد قمة المجتمع السياسي الأوروبي، اليوم الخميس، في بودابست، يليها اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة.