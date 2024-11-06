https://sarabic.ae/20241106/خبير-بايدن-ربما-يتخذ-تصعيدا-حادا-مع-روسيا-قبل-نهاية-فترة-ولايته-1094550838.html

خبير: بايدن ربما يتخذ تصعيدا حادا مع روسيا قبل نهاية فترة ولايته

خبير: بايدن ربما يتخذ تصعيدا حادا مع روسيا قبل نهاية فترة ولايته

سبوتنيك عربي

أفاد ألكسندر ياكوفينكو، نائب المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وعضو المجلس العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتخذ... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T16:48+0000

2024-11-06T16:48+0000

2024-11-06T16:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ياكوفينكو لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، لا يزال بايدن وإدارته في السلطة، وإن كان في وضع "البطة العرجاء" التقليدي، ويكفي أن نتذكر، أنه في نفس الوضع أدى أوباما (الرئيس السابق باراك أوباما)، في ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى تدهور حاد في العلاقات مع روسيا، ويمكن توقع الشيء نفسه الآن، خاصة في أوكرانيا".وأضاف ياكوفينكو: "موقفه شبه الرسمي يمكن أن يفيد أمريكا، خاصة بين حلفائها، الذين سيكونون أفضل حالاً في إعادة البناء عاجلاً وليس آجلاً، لكن بالطبع ليس في العلاقات مع موسكو، حيث نحتاج إلى ضمانات حازمة وملزمة قانونًا لأمننا من الغرب، وهو ما تمت مناقشته في ديسمبر 2021".وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيضشاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديوأوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"

https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يكشف-ما-حدث-في-كييف-بعد-فوز-ترامب-1094550123.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية