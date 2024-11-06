https://sarabic.ae/20241106/خبير-بايدن-ربما-يتخذ-تصعيدا-حادا-مع-روسيا-قبل-نهاية-فترة-ولايته-1094550838.html
خبير: بايدن ربما يتخذ تصعيدا حادا مع روسيا قبل نهاية فترة ولايته
خبير: بايدن ربما يتخذ تصعيدا حادا مع روسيا قبل نهاية فترة ولايته
سبوتنيك عربي
أفاد ألكسندر ياكوفينكو، نائب المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وعضو المجلس العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتخذ... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T16:48+0000
2024-11-06T16:48+0000
2024-11-06T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ياكوفينكو لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، لا يزال بايدن وإدارته في السلطة، وإن كان في وضع "البطة العرجاء" التقليدي، ويكفي أن نتذكر، أنه في نفس الوضع أدى أوباما (الرئيس السابق باراك أوباما)، في ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى تدهور حاد في العلاقات مع روسيا، ويمكن توقع الشيء نفسه الآن، خاصة في أوكرانيا".وأضاف ياكوفينكو: "موقفه شبه الرسمي يمكن أن يفيد أمريكا، خاصة بين حلفائها، الذين سيكونون أفضل حالاً في إعادة البناء عاجلاً وليس آجلاً، لكن بالطبع ليس في العلاقات مع موسكو، حيث نحتاج إلى ضمانات حازمة وملزمة قانونًا لأمننا من الغرب، وهو ما تمت مناقشته في ديسمبر 2021".وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية."فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيضشاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديوأوربان يصف فوز ترامب في الانتخابات بـ"العظيم" و"الأكثر ضرورة للعالم"
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يكشف-ما-حدث-في-كييف-بعد-فوز-ترامب-1094550123.html
https://sarabic.ae/20241106/الكرملين-روسيا-ستواصل-العملية-العسكرية-الخاصة-حتى-تحقيق-جميع-أهدافها--1094548899.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: بايدن ربما يتخذ تصعيدا حادا مع روسيا قبل نهاية فترة ولايته
أفاد ألكسندر ياكوفينكو، نائب المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وعضو المجلس العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتخذ إجراءات جذرية قبل نهاية فترة ولايته، بما فيها المتعلقة بروسيا.
وقال ياكوفينكو لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، لا يزال بايدن وإدارته في السلطة، وإن كان في وضع "البطة العرجاء" التقليدي، ويكفي أن نتذكر، أنه في نفس الوضع أدى أوباما (الرئيس السابق باراك أوباما)، في ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى تدهور حاد في العلاقات مع روسيا، ويمكن توقع الشيء نفسه الآن، خاصة في أوكرانيا".
وأوضح ياكوفينكو أنه يمكننا الاعتماد على دونالد ترامب في الاهتمام بالشؤون الخارجية دون انتظار التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني، وإبعاد الديمقراطيين المنتهية ولايتهم.
وأضاف ياكوفينكو: "موقفه شبه الرسمي يمكن أن يفيد أمريكا، خاصة بين حلفائها، الذين سيكونون أفضل حالاً في إعادة البناء عاجلاً وليس آجلاً، لكن بالطبع ليس في العلاقات مع موسكو، حيث نحتاج إلى ضمانات حازمة وملزمة قانونًا لأمننا من الغرب، وهو ما تمت مناقشته في ديسمبر 2021".
وأشار ياكوفينكو إلى أن روسيا تحتاج إلى سلام كامل في أوكرانيا، وليس إلى هدنة.
وتمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي
كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.