https://sarabic.ae/20241106/الكرملين-روسيا-ستواصل-العملية-العسكرية-الخاصة-حتى-تحقيق-جميع-أهدافها--1094548899.html

الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها

الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T15:43+0000

2024-11-06T15:43+0000

2024-11-06T15:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال بيسكوف خلال الماراثون التعليمي "المعرفة أولا": "سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها.وقال: "لقد سمعنا بالفعل تصريحات معينة من السيد ترامب خلال الحملة الانتخابية حول القضية الأوكرانية، في الواقع، على عكس العديد من السياسيين الآخرين في المؤسسة الأمريكية، تحدث السيد ترامب عن الرغبة في إحلال السلام، وليس عن الرغبة في مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، هذا جعله مختلفا بشكل كبير عن ممثلي النخبة السياسية الاخرين، لكن كل هذا قيل خلال السباق الانتخابي، سنرى ما سيحدث بعد دخول السيد ترامب البيت الأبيض، سنحكم على كل شيء من خلال التصريحات الرسمية الأولى والخطوات الملموسة الأولى". وأوضح بيسكوف أن لدى روسيا أجندتها الخاصة التي تهمها، أم انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة فهو أمر يخص الشعب الأمريكي.وأكد إلى أن روسيا لا تحاول هزيمة الدولار، مشيرًا إلى أنه ليست هناك حاجة لمحاولة القيام بذلك، لأن الدولار هو عملة أحد أكبر الاقتصادات في العالم.وقال: "نحن لا نحاول هزيمة الدولار، ليس علينا محاولة هزيمته، الدولار هو أحد العملات العالمية، إنها عملة أحد أكبر الاقتصادات في العالم". وتابع: "العالم ينتقل الآن إلى نظام متعدد الأقطاب، نظام أكثر عدالة وغير استعماري، حيث تسود علاقات المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام، وحيث لا تحاول الدول الكبيرة تعليم الدول الصغيرة كيفية العيش، ولا تملي مستويات المعيشة على بلدان أخرى، ولكن أيضًا لا تتسامح مع أحد يتطفل على شؤونها الداخلية". وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على نتائج الانتخابات الأمريكية، أن موسكو ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشددة على أنها ستركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.تصويت... برأيك ما هو مصير أوروبا و"الناتو" بعد فوز ترامب؟خبير: إذا أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة ستتغير سياسة الناتوالخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو

https://sarabic.ae/20241106/موسكو-سنعمل-مع-الإدارة-الأمريكية-الجديدة-ونركز-على-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094540871.html

https://sarabic.ae/20241106/موسكو-طرح-ترامب-حول-إنهاء-الصراعات-يجب-أن-تدعمه-خطوات-ملموسة-1094533891.html

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