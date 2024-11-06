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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241106/الكرملين-روسيا-ستواصل-العملية-العسكرية-الخاصة-حتى-تحقيق-جميع-أهدافها--1094548899.html
الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها
الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T15:43+0000
2024-11-06T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بيسكوف خلال الماراثون التعليمي "المعرفة أولا": "سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها.وقال: "لقد سمعنا بالفعل تصريحات معينة من السيد ترامب خلال الحملة الانتخابية حول القضية الأوكرانية، في الواقع، على عكس العديد من السياسيين الآخرين في المؤسسة الأمريكية، تحدث السيد ترامب عن الرغبة في إحلال السلام، وليس عن الرغبة في مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، هذا جعله مختلفا بشكل كبير عن ممثلي النخبة السياسية الاخرين، لكن كل هذا قيل خلال السباق الانتخابي، سنرى ما سيحدث بعد دخول السيد ترامب البيت الأبيض، سنحكم على كل شيء من خلال التصريحات الرسمية الأولى والخطوات الملموسة الأولى". وأوضح بيسكوف أن لدى روسيا أجندتها الخاصة التي تهمها، أم انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة فهو أمر يخص الشعب الأمريكي.وأكد إلى أن روسيا لا تحاول هزيمة الدولار، مشيرًا إلى أنه ليست هناك حاجة لمحاولة القيام بذلك، لأن الدولار هو عملة أحد أكبر الاقتصادات في العالم.وقال: "نحن لا نحاول هزيمة الدولار، ليس علينا محاولة هزيمته، الدولار هو أحد العملات العالمية، إنها عملة أحد أكبر الاقتصادات في العالم". وتابع: "العالم ينتقل الآن إلى نظام متعدد الأقطاب، نظام أكثر عدالة وغير استعماري، حيث تسود علاقات المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام، وحيث لا تحاول الدول الكبيرة تعليم الدول الصغيرة كيفية العيش، ولا تملي مستويات المعيشة على بلدان أخرى، ولكن أيضًا لا تتسامح مع أحد يتطفل على شؤونها الداخلية". وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على نتائج الانتخابات الأمريكية، أن موسكو ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشددة على أنها ستركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.تصويت... برأيك ما هو مصير أوروبا و"الناتو" بعد فوز ترامب؟خبير: إذا أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة ستتغير سياسة الناتوالخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو
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https://sarabic.ae/20241106/موسكو-طرح-ترامب-حول-إنهاء-الصراعات-يجب-أن-تدعمه-خطوات-ملموسة-1094533891.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الكرملين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها

15:43 GMT 06.11.2024
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها.
وقال بيسكوف خلال الماراثون التعليمي "المعرفة أولا": "سنواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق جميع أهدافها.

وأشار إلى أنه من الضروري الحكم على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن رغبته في إحلال السلام في أوكرانيا، من خلال خطواته الملموسة الأولى كرئيس.

وقال: "لقد سمعنا بالفعل تصريحات معينة من السيد ترامب خلال الحملة الانتخابية حول القضية الأوكرانية، في الواقع، على عكس العديد من السياسيين الآخرين في المؤسسة الأمريكية، تحدث السيد ترامب عن الرغبة في إحلال السلام، وليس عن الرغبة في مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، هذا جعله مختلفا بشكل كبير عن ممثلي النخبة السياسية الاخرين، لكن كل هذا قيل خلال السباق الانتخابي، سنرى ما سيحدث بعد دخول السيد ترامب البيت الأبيض، سنحكم على كل شيء من خلال التصريحات الرسمية الأولى والخطوات الملموسة الأولى".
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وأوضح بيسكوف أن لدى روسيا أجندتها الخاصة التي تهمها، أم انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة فهو أمر يخص الشعب الأمريكي.

وقال: "لدينا جدول أعمالنا الخاص. اليوم أطلقنا كاسحة الجليد "تشوكوتكا" في الماء، وهذا أكثر أهمية بالنسبة لنا، هذا ما أشعر بالارتياح تجاهه، أما فوز ترامب فيتعلق بالأمريكيين الذين صوتوا له".

وأكد إلى أن روسيا لا تحاول هزيمة الدولار، مشيرًا إلى أنه ليست هناك حاجة لمحاولة القيام بذلك، لأن الدولار هو عملة أحد أكبر الاقتصادات في العالم.
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وقال: "نحن لا نحاول هزيمة الدولار، ليس علينا محاولة هزيمته، الدولار هو أحد العملات العالمية، إنها عملة أحد أكبر الاقتصادات في العالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تفهم العواقب عندما بدأت في استخدام الدولار كسلاح سياسي.

وتابع: "العالم ينتقل الآن إلى نظام متعدد الأقطاب، نظام أكثر عدالة وغير استعماري، حيث تسود علاقات المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام، وحيث لا تحاول الدول الكبيرة تعليم الدول الصغيرة كيفية العيش، ولا تملي مستويات المعيشة على بلدان أخرى، ولكن أيضًا لا تتسامح مع أحد يتطفل على شؤونها الداخلية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على نتائج الانتخابات الأمريكية، أن موسكو ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشددة على أنها ستركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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