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موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في تعليقها على نتائج الانتخابات الأمريكية، أن موسكو ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشددة على أنها ستركز على... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T11:52+0000
2024-11-06T12:18+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
موسكو
موسكو
الخارجية الروسية
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "روسيا ستعمل مع الإدارة الجديدة، وستدافع بحزم عن المصالح الوطنية الروسية والتركيز على تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، فشروطنا لم تتغير ومعروفة جيداً لواشنطن".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حول الحاجة إلى إنهاء النزاعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة.وقالت زاخاروفا: "بالطبع، هذه الأطروحات يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة، يسترشد بها الجميع".
https://sarabic.ae/20241106/موسكو-طرح-ترامب-حول-إنهاء-الصراعات-يجب-أن-تدعمه-خطوات-ملموسة-1094533891.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, موسكو, موسكو, الخارجية الروسية
روسيا, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, موسكو, موسكو, الخارجية الروسية

موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة

11:52 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 06.11.2024)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في تعليقها على نتائج الانتخابات الأمريكية، أن موسكو ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشددة على أنها ستركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "روسيا ستعمل مع الإدارة الجديدة، وستدافع بحزم عن المصالح الوطنية الروسية والتركيز على تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، فشروطنا لم تتغير ومعروفة جيداً لواشنطن".

وأضاف البيان: "روسيا ليس لديها أي أوهام فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي المنتخب والمعروف في روسيا، والتركيبة الجديدة للكونغرس، حيث أصبح الجمهوريون، بحسب البيانات الأولية أصحاب اليد العليا في النخبة السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة. تتمسك النخبة السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، بالمواقف المناهضة لروسيا وخط "احتواء موسكو".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
موسكو: طرح ترامب حول إنهاء الصراعات يجب أن تدعمه خطوات ملموسة
09:02 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حول الحاجة إلى إنهاء النزاعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة.
وقالت زاخاروفا: "بالطبع، هذه الأطروحات يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة، يسترشد بها الجميع".
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