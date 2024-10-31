https://sarabic.ae/20241031/خبير-إذا-أصبح-ترامب-رئيسا-للولايات-المتحدة-ستتغير-سياسة-الناتو-1094341685.html

خبير: إذا أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة ستتغير سياسة الناتو

خبير: إذا أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة ستتغير سياسة الناتو

سبوتنيك عربي

أكد المحلل والخبير الجيوسياسي الهولندي جوست نيمولر، أنه إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة، فإن سياسة الناتو ستتغير تماما، وسيظهر أمينه... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T07:43+0000

2024-10-31T07:43+0000

2024-10-31T07:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال نيمولر لوكالة "سبوتنيك": "كما نعلم في هولندا، فإن مارك روتي شخص مرن للغاية، لذا فهو سينقل إلى الناتو أي رسالة مطلوبة، وأعتقد أنه سينسجم بسهولة مع (دونالد) ترامب إذا أصبح رئيسًا، لكن الأمر سيكون تغيير كامل في سياسة التحالف".وفي هذا الصدد، أشار إلى أن دول الناتو الأوروبية ليس لديها أي قوة عسكرية ضد روسيا وتعتمد عسكريا بشكل كامل على الولايات المتحدة.وتابع: "اليوم، يدلي روته بتصريحات مثل "سنذهب حتى تنتصر (أوكرانيا)" أو شيء من هذا القبيل. ولكن إذا انتخب ترامب رئيسًا، سيقول روته عكس ذلك تمامًا. وقد تتوقع أن يأتي ذلك بنتائج عكسية عليه، لكنه فعل ذلك من قبل كرئيس وزراء هولندا وأفلت من العقاب، لذا لن أتفاجأ إذا رأيت روته مختلفًا تمامًا إذا تم انتخاب ترامب".وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.ترامب ينتقد الإدارة الأمريكية لتقديمها "300 مليار دولار" لأوكرانياسياسية ألمانية تحذر من خطر التصعيد النووي في أوكرانيا بسبب الناتوالخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن

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