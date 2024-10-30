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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241030/الخارجية-الأمريكية-خطة-النصر-لزيلينسكي-تثير-مخاوف-بين-حلفاء-واشنطن-في-الناتو-1094334731.html
الخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو
الخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، بأن "خطة النصر" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي أثارت قلق حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية،... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T19:09+0000
2024-10-30T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن ذلك يعقد الوضع لكنه بالتأكيد يثير القلق بين عدد من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي. لقد سمعنا ذلك مباشرة في محادثاتنا مع حلفائنا".وعندما سُئل عن الرد الأمريكي المحتمل على إرسال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قوات للمشاركة في الصراع الروسي الأوكراني إلى جانب موسكو، قال ميلر إن "المشاورات مع الحلفاء بشأن هذه القضية لا تزال جارية". وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قدم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني، "خطة النصر"، التي تضمن 5 نقاط وهي دعوة البلاد إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ووضع "حزمة ردع غير نووية" في أوكرانيا، ورفع القيود المفروضة على الضربات في عمق روسيا بالأسلحة الغربية، والمساعدات الاقتصادية، والتعاون بعد انتهاء الصراع واستبدال بعض الوحدات الأمريكية في أوروبا بقوات أوكرانية. كما تحتوي الوثيقة على بنود عدة سرية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة النصر"، التي قدمها زيلينسكي، إن "هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة". ووفقا لها، فإن هذه المبادرة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروفالمجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمهاترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو

19:09 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 19:16 GMT 30.10.2024)
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، بأن "خطة النصر" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي أثارت قلق حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وإن المناقشات بشأن بنودها مستمرة.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن ذلك يعقد الوضع لكنه بالتأكيد يثير القلق بين عدد من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي. لقد سمعنا ذلك مباشرة في محادثاتنا مع حلفائنا".
وعندما سُئل عن الرد الأمريكي المحتمل على إرسال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قوات للمشاركة في الصراع الروسي الأوكراني إلى جانب موسكو، قال ميلر إن "المشاورات مع الحلفاء بشأن هذه القضية لا تزال جارية".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
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18:30 GMT
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قدم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني، "خطة النصر"، التي تضمن 5 نقاط وهي دعوة البلاد إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ووضع "حزمة ردع غير نووية" في أوكرانيا، ورفع القيود المفروضة على الضربات في عمق روسيا بالأسلحة الغربية، والمساعدات الاقتصادية، والتعاون بعد انتهاء الصراع واستبدال بعض الوحدات الأمريكية في أوروبا بقوات أوكرانية. كما تحتوي الوثيقة على بنود عدة سرية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة النصر"، التي قدمها زيلينسكي، إن "هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة". ووفقا لها، فإن هذه المبادرة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.
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