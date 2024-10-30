https://sarabic.ae/20241030/الخارجية-الأمريكية-خطة-النصر-لزيلينسكي-تثير-مخاوف-بين-حلفاء-واشنطن-في-الناتو-1094334731.html

الخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو

الخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، بأن "خطة النصر" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي أثارت قلق حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية،... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T19:09+0000

2024-10-30T19:09+0000

2024-10-30T19:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن ذلك يعقد الوضع لكنه بالتأكيد يثير القلق بين عدد من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي. لقد سمعنا ذلك مباشرة في محادثاتنا مع حلفائنا".وعندما سُئل عن الرد الأمريكي المحتمل على إرسال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قوات للمشاركة في الصراع الروسي الأوكراني إلى جانب موسكو، قال ميلر إن "المشاورات مع الحلفاء بشأن هذه القضية لا تزال جارية". وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قدم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني، "خطة النصر"، التي تضمن 5 نقاط وهي دعوة البلاد إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ووضع "حزمة ردع غير نووية" في أوكرانيا، ورفع القيود المفروضة على الضربات في عمق روسيا بالأسلحة الغربية، والمساعدات الاقتصادية، والتعاون بعد انتهاء الصراع واستبدال بعض الوحدات الأمريكية في أوروبا بقوات أوكرانية. كما تحتوي الوثيقة على بنود عدة سرية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة النصر"، التي قدمها زيلينسكي، إن "هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة". ووفقا لها، فإن هذه المبادرة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروفالمجر: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي هي في الواقع "خطة هزيمة" وبودابست لا تدعمهاترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20241030/النهاية-واضحة-ضابط-أمريكي-يكشف-وضع-القوات-الأوكرانية-على-الجبهة-بعد-خسارة-سيليدوفو-1094333694.html

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