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حزب الله يعلن بدء "مرحلة تصعيدية جديدة" في الحرب مع إسرائيل
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241017/ترامب-يتهم-زيلينسكي-بمسؤولية-بدء-الصراع-في-أوكرانيا-1093891133.html
ترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا
ترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي هو المسؤول عن بدء الصراع في أوكرانيا. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T20:31+0000
2024-10-17T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ترامب في مقابلة مع باتريك بيت ديفيد، أنه "لم يكن ينبغي له أن يسمح ببدء هذه الحرب. لقد خسرنا الحرب".وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب مرة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحريضه على الصراع، وقال إن تصرفات الرئيس الحالي للبيت الأبيض لم تؤد إلى حل سلمي للوضع.وقال المساعد الرئاسي يوري أوشاكوف في وقت لاحق إن مقترحات السلام التي قدمتها موسكو بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها بوتين في السابق، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20241017/زيلينسكي-يناشد-جميع-دول-الناتو-بمطلب-جديد-1093890448.html
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روسيا

ترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا

20:31 GMT 17.10.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي هو المسؤول عن بدء الصراع في أوكرانيا.
وأضاف ترامب في مقابلة مع باتريك بيت ديفيد، أنه "لم يكن ينبغي له أن يسمح ببدء هذه الحرب. لقد خسرنا الحرب".
ووعد السياسي أيضًا بأنه إذا تم انتخابه رئيسًا للدولة، فإنه سيحل الصراع في أوكرانيا خلال فترة ولايته الرئاسية.
وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب مرة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحريضه على الصراع، وقال إن تصرفات الرئيس الحالي للبيت الأبيض لم تؤد إلى حل سلمي للوضع.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
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زيلينسكي يناشد جميع دول الناتو بمطلب جديد
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وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال فلاديمير بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.
وقال المساعد الرئاسي يوري أوشاكوف في وقت لاحق إن مقترحات السلام التي قدمتها موسكو بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها بوتين في السابق، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.
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