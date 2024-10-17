https://sarabic.ae/20241017/ترامب-يتهم-زيلينسكي-بمسؤولية-بدء-الصراع-في-أوكرانيا-1093891133.html
ترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا
ترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي هو المسؤول عن بدء الصراع في أوكرانيا. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T20:31+0000
2024-10-17T20:31+0000
2024-10-17T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104299/14/1042991431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c877f1b6cef0964989f378a2c3ef322.jpg
وأضاف ترامب في مقابلة مع باتريك بيت ديفيد، أنه "لم يكن ينبغي له أن يسمح ببدء هذه الحرب. لقد خسرنا الحرب".وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب مرة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحريضه على الصراع، وقال إن تصرفات الرئيس الحالي للبيت الأبيض لم تؤد إلى حل سلمي للوضع.وقال المساعد الرئاسي يوري أوشاكوف في وقت لاحق إن مقترحات السلام التي قدمتها موسكو بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها بوتين في السابق، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.
https://sarabic.ae/20241017/زيلينسكي-يناشد-جميع-دول-الناتو-بمطلب-جديد-1093890448.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104299/14/1042991431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e71dc18bb14d73fc04350e10fc37d740.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ترامب يتهم زيلينسكي بمسؤولية بدء الصراع في أوكرانيا
صرح المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي هو المسؤول عن بدء الصراع في أوكرانيا.
وأضاف ترامب في مقابلة مع باتريك بيت ديفيد، أنه "لم يكن ينبغي له أن يسمح ببدء هذه الحرب. لقد خسرنا الحرب".
ووعد السياسي أيضًا بأنه إذا تم انتخابه رئيسًا للدولة، فإنه سيحل الصراع في أوكرانيا خلال فترة ولايته الرئاسية.
وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب مرة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحريضه على الصراع، وقال إن تصرفات الرئيس الحالي للبيت الأبيض لم تؤد إلى حل سلمي للوضع.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال فلاديمير بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.
وقال المساعد الرئاسي يوري أوشاكوف في وقت لاحق إن مقترحات السلام التي قدمتها موسكو بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها بوتين في السابق، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.