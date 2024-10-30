https://sarabic.ae/20241030/النهاية-واضحة-ضابط-أمريكي-يكشف-وضع-القوات-الأوكرانية-على-الجبهة-بعد-خسارة-سيليدوفو-1094333694.html
"النهاية واضحة"... ضابط أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة بعد خسارة سيليدوفو
"النهاية واضحة"... ضابط أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة بعد خسارة سيليدوفو
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أنه وبعد خسارة سيليدوفو وغيرها من الأراضي في دونباس، ليس من المنطقي مواصلة العمليات العسكرية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T18:30+0000
2024-10-30T18:30+0000
2024-10-30T18:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093007776_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0a0cd267b425ec99fd4e88bf547f26ee.jpg
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سقطت سيليدوفو، مع هذا الكم الهائل من الخسائر التي يتكبدها الجانب الأوكراني، سواء من حيث الأفراد أو من حيث الأراضي، فإن النهاية واضحة".وأوضح أن الجيش الروسي يواصل السيطرة على منطقة تلو الأخرى.وأشار إلى أنه وفي الوقت ذاته لا تمتلك أوكرانيا الموارد والقوى العاملة والذخيرة والأسلحة اللازمة لعكس ذلك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241030/ضابط-أوكراني-سابق-قوات-كييف-تواجه-أزمة-تكتيكية-على-عدة-جبهات-1094330023.html
https://sarabic.ae/20241028/خبير-استراتيجي-واشنطن-مدركة-لخسارة-أوكرانيا-وتحاول-إطالة-الصراع-1094254348.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
"النهاية واضحة"... ضابط أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة بعد خسارة سيليدوفو
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أنه وبعد خسارة سيليدوفو وغيرها من الأراضي في دونباس، ليس من المنطقي مواصلة العمليات العسكرية.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سقطت سيليدوفو، مع هذا الكم الهائل من الخسائر التي يتكبدها الجانب الأوكراني، سواء من حيث الأفراد أو من حيث الأراضي، فإن النهاية واضحة".
وتابع: "سيقول أي شخص عاقل إننا بذلنا قصارى جهدنا، وحان الوقت لمواجهة الواقع ووضع نهاية رحيمة لهذا الأمر بأفضل الشروط التي يمكننا الحصول عليها، لأنه لا فائدة من الذهاب إلى أبعد من ذلك".
وأوضح أن الجيش الروسي يواصل السيطرة على منطقة تلو الأخرى.
وأشار إلى أنه وفي الوقت ذاته لا تمتلك أوكرانيا الموارد والقوى العاملة والذخيرة والأسلحة اللازمة لعكس ذلك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.