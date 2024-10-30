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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241030/النهاية-واضحة-ضابط-أمريكي-يكشف-وضع-القوات-الأوكرانية-على-الجبهة-بعد-خسارة-سيليدوفو-1094333694.html
"النهاية واضحة"... ضابط أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة بعد خسارة سيليدوفو
"النهاية واضحة"... ضابط أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة بعد خسارة سيليدوفو
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أنه وبعد خسارة سيليدوفو وغيرها من الأراضي في دونباس، ليس من المنطقي مواصلة العمليات العسكرية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T18:30+0000
2024-10-30T18:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سقطت سيليدوفو، مع هذا الكم الهائل من الخسائر التي يتكبدها الجانب الأوكراني، سواء من حيث الأفراد أو من حيث الأراضي، فإن النهاية واضحة".وأوضح أن الجيش الروسي يواصل السيطرة على منطقة تلو الأخرى.وأشار إلى أنه وفي الوقت ذاته لا تمتلك أوكرانيا الموارد والقوى العاملة والذخيرة والأسلحة اللازمة لعكس ذلك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241030/ضابط-أوكراني-سابق-قوات-كييف-تواجه-أزمة-تكتيكية-على-عدة-جبهات-1094330023.html
https://sarabic.ae/20241028/خبير-استراتيجي-واشنطن-مدركة-لخسارة-أوكرانيا-وتحاول-إطالة-الصراع-1094254348.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

"النهاية واضحة"... ضابط أمريكي يكشف وضع القوات الأوكرانية على الجبهة بعد خسارة سيليدوفو

18:30 GMT 30.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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تابعنا عبر
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أنه وبعد خسارة سيليدوفو وغيرها من الأراضي في دونباس، ليس من المنطقي مواصلة العمليات العسكرية.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سقطت سيليدوفو، مع هذا الكم الهائل من الخسائر التي يتكبدها الجانب الأوكراني، سواء من حيث الأفراد أو من حيث الأراضي، فإن النهاية واضحة".

وتابع: "سيقول أي شخص عاقل إننا بذلنا قصارى جهدنا، وحان الوقت لمواجهة الواقع ووضع نهاية رحيمة لهذا الأمر بأفضل الشروط التي يمكننا الحصول عليها، لأنه لا فائدة من الذهاب إلى أبعد من ذلك".

وأوضح أن الجيش الروسي يواصل السيطرة على منطقة تلو الأخرى.
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
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16:55 GMT
وأشار إلى أنه وفي الوقت ذاته لا تمتلك أوكرانيا الموارد والقوى العاملة والذخيرة والأسلحة اللازمة لعكس ذلك.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
خبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراع
28 أكتوبر, 16:47 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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