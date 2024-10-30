https://sarabic.ae/20241030/ضابط-أوكراني-سابق-قوات-كييف-تواجه-أزمة-تكتيكية-على-عدة-جبهات-1094330023.html
ضابط أوكراني سابق: قوات كييف تواجه أزمة تكتيكية على عدة جبهات
ضابط أوكراني سابق: قوات كييف تواجه أزمة تكتيكية على عدة جبهات
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن القوات الأوكرانية تواجه أزمة تكتيكية في معظم الاتجاهات في منطقة العمليات الخاصة. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T16:55+0000
2024-10-30T16:55+0000
2024-10-30T16:55+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال ستاريكوف على موقع "يوتيوب": "الآن أعرض الوضع الحقيقي الذي يحدث في الجبهة، الأزمة الحقيقية كانت في اتجاه واحد، ثم أصبحت في ثلاثة اتجاهات، والآن بدأت في كل مكان".وأشار ستاريكوف إلى أن الجيش الروسي كسر الجبهة ووسعها.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أوكراني سابق: قوات كييف تواجه أزمة تكتيكية على عدة جبهات
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن القوات الأوكرانية تواجه أزمة تكتيكية في معظم الاتجاهات في منطقة العمليات الخاصة.
وقال ستاريكوف على موقع "يوتيوب": "الآن أعرض الوضع الحقيقي الذي يحدث في الجبهة، الأزمة الحقيقية كانت في اتجاه واحد، ثم أصبحت في ثلاثة اتجاهات، والآن بدأت في كل مكان".
وأوضح أن أخطر شيء بالنسبة لكييف هو عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على نقل الاحتياطيات إلى الأقسام الحيوية من خط الجبهة.
وأشار ستاريكوف إلى أن الجيش الروسي كسر الجبهة ووسعها.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.