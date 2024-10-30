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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241030/ضابط-أوكراني-سابق-قوات-كييف-تواجه-أزمة-تكتيكية-على-عدة-جبهات-1094330023.html
ضابط أوكراني سابق: قوات كييف تواجه أزمة تكتيكية على عدة جبهات
ضابط أوكراني سابق: قوات كييف تواجه أزمة تكتيكية على عدة جبهات
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن القوات الأوكرانية تواجه أزمة تكتيكية في معظم الاتجاهات في منطقة العمليات الخاصة. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T16:55+0000
2024-10-30T16:55+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال ستاريكوف على موقع "يوتيوب": "الآن أعرض الوضع الحقيقي الذي يحدث في الجبهة، الأزمة الحقيقية كانت في اتجاه واحد، ثم أصبحت في ثلاثة اتجاهات، والآن بدأت في كل مكان".وأشار ستاريكوف إلى أن الجيش الروسي كسر الجبهة ووسعها.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241030/القوات-الروسية-تستهدف-14-لواء-أوكرانيا-على-محور-كورسك-1094316147.html
https://sarabic.ae/20241029/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-التي-تم-تسليمها-إلى-أوكرانيا-1094296194.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أوكراني سابق: قوات كييف تواجه أزمة تكتيكية على عدة جبهات

16:55 GMT 30.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورنظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور" للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
نظام الصواريخ المضادة للطائرات تور للمنطقة العسكرية المركزية في مهمة قتالية في اتجاه محور أفدييفكا، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن القوات الأوكرانية تواجه أزمة تكتيكية في معظم الاتجاهات في منطقة العمليات الخاصة.
وقال ستاريكوف على موقع "يوتيوب": "الآن أعرض الوضع الحقيقي الذي يحدث في الجبهة، الأزمة الحقيقية كانت في اتجاه واحد، ثم أصبحت في ثلاثة اتجاهات، والآن بدأت في كل مكان".

وأوضح أن أخطر شيء بالنسبة لكييف هو عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على نقل الاحتياطيات إلى الأقسام الحيوية من خط الجبهة.

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف 14 لواء أوكرانيا على محور كورسك
11:09 GMT
وأشار ستاريكوف إلى أن الجيش الروسي كسر الجبهة ووسعها.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن مصير دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا
أمس, 19:24 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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