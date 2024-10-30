https://sarabic.ae/20241030/ضابط-أوكراني-سابق-قوات-كييف-تواجه-أزمة-تكتيكية-على-عدة-جبهات-1094330023.html

ضابط أوكراني سابق: قوات كييف تواجه أزمة تكتيكية على عدة جبهات

ضابط أوكراني سابق: قوات كييف تواجه أزمة تكتيكية على عدة جبهات

سبوتنيك عربي

أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن القوات الأوكرانية تواجه أزمة تكتيكية في معظم الاتجاهات في منطقة العمليات الخاصة. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T16:55+0000

2024-10-30T16:55+0000

2024-10-30T16:55+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقال ستاريكوف على موقع "يوتيوب": "الآن أعرض الوضع الحقيقي الذي يحدث في الجبهة، الأزمة الحقيقية كانت في اتجاه واحد، ثم أصبحت في ثلاثة اتجاهات، والآن بدأت في كل مكان".وأشار ستاريكوف إلى أن الجيش الروسي كسر الجبهة ووسعها.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, أخبار أوكرانيا