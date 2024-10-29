https://sarabic.ae/20241029/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-التي-تم-تسليمها-إلى-أوكرانيا-1094296194.html

مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن مصير دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا

مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن مصير دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية بأن معظم دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا تم تدميرها أو الاستيلاء عليها. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T19:24+0000

2024-10-29T19:24+0000

2024-10-29T19:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تم تدمير أو تعطيل أو الاستيلاء على أكثر من 20 دبابة من أصل 31 دبابة من طراز "أبرامز" تم تسليمها إلى أوكرانيا، ومعظمها أصيبت بالمدفعية الموجهة أو طائرات من دون طيار". وأشارت صحيفة "ميلتري ووتش"، إلى أن الجيش الأوكراني اشتكى لوسائل الإعلام الغربية من ضعف المعدات الموردة تجاه الأسلحة الروسية، فضلا عن عدم وجود قذائف شديدة الانفجار.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20241029/أوكرانيا-هناك-زيادة-في-حالات-الفرار-من-الخدمة-في-القوات-المسلحة-1094294527.html

https://sarabic.ae/20240824/إعلام-أوكرانيا-تعمل-على-تعزيز-حماية-دبابات-أبرامز-الأمريكية-لأنها-من-دون-دروع-تحصنها-1092067684.html

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