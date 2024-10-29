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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241029/مجلة-عسكرية-أمريكية-تكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-التي-تم-تسليمها-إلى-أوكرانيا-1094296194.html
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن مصير دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا
مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن مصير دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية بأن معظم دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا تم تدميرها أو الاستيلاء عليها. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T19:24+0000
2024-10-29T19:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تم تدمير أو تعطيل أو الاستيلاء على أكثر من 20 دبابة من أصل 31 دبابة من طراز "أبرامز" تم تسليمها إلى أوكرانيا، ومعظمها أصيبت بالمدفعية الموجهة أو طائرات من دون طيار". وأشارت صحيفة "ميلتري ووتش"، إلى أن الجيش الأوكراني اشتكى لوسائل الإعلام الغربية من ضعف المعدات الموردة تجاه الأسلحة الروسية، فضلا عن عدم وجود قذائف شديدة الانفجار.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241029/أوكرانيا-هناك-زيادة-في-حالات-الفرار-من-الخدمة-في-القوات-المسلحة-1094294527.html
https://sarabic.ae/20240824/إعلام-أوكرانيا-تعمل-على-تعزيز-حماية-دبابات-أبرامز-الأمريكية-لأنها-من-دون-دروع-تحصنها-1092067684.html
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روسيا

مجلة عسكرية أمريكية تكشف عن مصير دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا

19:24 GMT 29.10.2024
© Fotobank.ru/Getty Imagesدبابات إم1 إيه2 أبرامز
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية بأن معظم دبابات "أبرامز" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا تم تدميرها أو الاستيلاء عليها.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تم تدمير أو تعطيل أو الاستيلاء على أكثر من 20 دبابة من أصل 31 دبابة من طراز "أبرامز" تم تسليمها إلى أوكرانيا، ومعظمها أصيبت بالمدفعية الموجهة أو طائرات من دون طيار".

وتابع المنشور: "أصيبت دبابة واحدة على الأقل من قبل الدبابة الروسية "تي 72 بي 3" بعد تبادل الهجمات، بينما تخلى الطاقم عن عدة دبابات أخرى".

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا: هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة
18:29 GMT
وأشارت صحيفة "ميلتري ووتش"، إلى أن الجيش الأوكراني اشتكى لوسائل الإعلام الغربية من ضعف المعدات الموردة تجاه الأسلحة الروسية، فضلا عن عدم وجود قذائف شديدة الانفجار.

وأوضحت الصحيفة أن أبعاد دبابات "أبرامز" تجعلها أكثر وضوحًا مقارنة بالدبابات السوفييتية "تي 80" و "تي 64".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
إجلاء أول دبابة أمريكية أبرامز إم 1، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا تعمل على تعزيز حماية دبابات "أبرامز" الأمريكية لأنها من دون دروع تحصنها
24 أغسطس, 14:45 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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