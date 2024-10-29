https://sarabic.ae/20241029/أوكرانيا-هناك-زيادة-في-حالات-الفرار-من-الخدمة-في-القوات-المسلحة-1094294527.html

أوكرانيا: هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة

أوكرانيا: هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا ستانيسلاف كرافشينكو، أن هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T18:29+0000

2024-10-29T18:29+0000

2024-10-29T18:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال خلال مقابلة: "هناك اتجاه كبير نحو زيادة التخلي غير المصرح به عن الوحدات". ورفض كرافشينكو إعطاء عدد محدد من حالات الفرار من الخدمة، مضيفا أنه من الضروري تحفيز العسكريين بالأجور والانخراط في التربية الوطنية للمواطنين.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن زيادة مضاعفة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، نقلاً عن بيانات من مكتب المدعي العام الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241028/خبير-استراتيجي-واشنطن-مدركة-لخسارة-أوكرانيا-وتحاول-إطالة-الصراع-1094254348.html

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