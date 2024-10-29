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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241029/أوكرانيا-هناك-زيادة-في-حالات-الفرار-من-الخدمة-في-القوات-المسلحة-1094294527.html
أوكرانيا: هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة
أوكرانيا: هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا ستانيسلاف كرافشينكو، أن هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T18:29+0000
2024-10-29T18:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "هناك اتجاه كبير نحو زيادة التخلي غير المصرح به عن الوحدات". ورفض كرافشينكو إعطاء عدد محدد من حالات الفرار من الخدمة، مضيفا أنه من الضروري تحفيز العسكريين بالأجور والانخراط في التربية الوطنية للمواطنين.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن زيادة مضاعفة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، نقلاً عن بيانات من مكتب المدعي العام الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241028/خبير-استراتيجي-واشنطن-مدركة-لخسارة-أوكرانيا-وتحاول-إطالة-الصراع-1094254348.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا: هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة

18:29 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 18:36 GMT 29.10.2024)
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
صرح رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا ستانيسلاف كرافشينكو، أن هناك زيادة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال خلال مقابلة: "هناك اتجاه كبير نحو زيادة التخلي غير المصرح به عن الوحدات".

وأجاب كرافشينكو على سؤال حول الزيادة في الجرائم المتعلقة بالفرار من القوات المسلحة الأوكرانية والتهرب من الخدمة العسكرية: "الوضع "خطر".

ورفض كرافشينكو إعطاء عدد محدد من حالات الفرار من الخدمة، مضيفا أنه من الضروري تحفيز العسكريين بالأجور والانخراط في التربية الوطنية للمواطنين.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
خبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراع
أمس, 16:47 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن زيادة مضاعفة في حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، نقلاً عن بيانات من مكتب المدعي العام الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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