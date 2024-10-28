https://sarabic.ae/20241028/خبير-استراتيجي-واشنطن-مدركة-لخسارة-أوكرانيا-وتحاول-إطالة-الصراع-1094254348.html
خبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراع
خبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراع
سبوتنيك عربي
صرح كزافييه مورو، مؤسس ومدير مركز التحليل السياسي والاستراتيجي "ستراتبول"، أن حقيقة تورط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في الصراع تكاد تكون حقيقة رسمية. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T16:47+0000
2024-10-28T16:47+0000
2024-10-28T16:48+0000
روسيا
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبيّن مورو، لوكالة "سبوتنيك"، أن المرتزقة يقاتلون إلى الجانب الأوكراني منذ بداية الصراع، وتواجه كييف مشكلة حادة فيما يتعلق بالقوة البشرية العاملة.وأردف مورو: "تتحدث وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر الحاكمة عن ذلك، لمحاولة تجميد الصراع، ومواصلة العقوبات ضد روسيا ومنع أوروبا من استعادة إمدادات الطاقة من روسيا، وهذا هو الهدف رقم واحد لواشنطن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241028/ما-هو-فوج-المشاة-الأمريكي-رقم-75-نخبة-الجيش-الأمريكي-للاستطلاع-والتخريب-والقتال-المباشر-1094251853.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراع
16:47 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 16:48 GMT 28.10.2024)
حصري
صرح كزافييه مورو، مؤسس ومدير مركز التحليل السياسي والاستراتيجي "ستراتبول"، أن حقيقة تورط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في الصراع تكاد تكون حقيقة رسمية.
وبيّن مورو، لوكالة "سبوتنيك"، أن المرتزقة يقاتلون إلى الجانب الأوكراني منذ بداية الصراع، وتواجه كييف مشكلة حادة فيما يتعلق بالقوة البشرية العاملة.
لقد فهم العالم، وأدرك البنتاغون أن أوكرانيا خسرت الحرب، ولذلك فإن الهدف هو محاولة إيجاد حل لإطالة أمد الصراع، وهو الحل الذي تمت المطالبة به منذ فبراير/شباط 2022.
وأردف مورو: "تتحدث وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر الحاكمة عن ذلك، لمحاولة تجميد الصراع، ومواصلة العقوبات ضد روسيا ومنع أوروبا من استعادة إمدادات الطاقة من روسيا
، وهذا هو الهدف رقم واحد لواشنطن".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.