https://sarabic.ae/20240824/إعلام-أوكرانيا-تعمل-على-تعزيز-حماية-دبابات-أبرامز-الأمريكية-لأنها-من-دون-دروع-تحصنها-1092067684.html

إعلام: أوكرانيا تعمل على تعزيز حماية دبابات "أبرامز" الأمريكية لأنها من دون دروع تحصنها

إعلام: أوكرانيا تعمل على تعزيز حماية دبابات "أبرامز" الأمريكية لأنها من دون دروع تحصنها

سبوتنيك عربي

ذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن أوكرانيا تعمل على تعزيز حماية دبابات أبرامز الأمريكية، لأن الولايات المتحدة قامت بتسليمها دون دروع تحصنها. 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T14:45+0000

2024-08-24T14:45+0000

2024-08-24T14:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في منشور الصحيفة الأمريكية، أن "أوكرانيا تعمل على تعزيز حماية دبابات أبرامز... ويتم تزويدها دون دروع محسنة".وقال ضابط الجيش البريطاني السابق نيكولاس دروموند للصحيفة، إن الولايات المتحدة تزود الدبابات التي لا تحتوي على دروع محسنة باليورانيوم المنضب.وفي يوليو/ تموز الفائت، صرح فلاديمير زيلينسكي أن دبابات أبرامز التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا لم تكن قادرة على تغيير الوضع في ساحة المعركة.وفي يوليو الفائت، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

https://sarabic.ae/20240824/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-قاذفة-صواريخ-مضادة-للطائرات-ومحطتين-للحرب-الإلكترونية-تابعتين-لنظام-كييف-1092065638.html

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