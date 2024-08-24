https://sarabic.ae/20240824/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-قاذفة-صواريخ-مضادة-للطائرات-ومحطتين-للحرب-الإلكترونية-تابعتين-لنظام-كييف-1092065638.html

سلاح الجو الروسي يدمر قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومحطتين للحرب الإلكترونية تابعتين لنظام كييف

سلاح الجو الروسي يدمر قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومحطتين للحرب الإلكترونية تابعتين لنظام كييف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت قاذفة صواريخ مضادة للطائرات ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودع وقود بعمليات الطيران التكتيكي الروسي خلال... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T12:56+0000

2024-08-24T12:56+0000

2024-08-24T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في البيان اليومي حول العملية العسكرية الخاصة، أنه " قام الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية، بتدمير قاذفة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-125"، ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للوقود و مواد التشحيم، وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، وكذلك تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة".وأسقطت القوات الروسية 3 صواريخ من طراز "أتاكمس" أميركية الصنع، و5 قنابل جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و12 صاروخًا من طراز "هيمارس" أميركية الصنع، و44 مسيرة، منها 16 مسيرة خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين تموضع القوات، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 7 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 580 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة، ومدرعتين، و8 مركبات، ومدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية قامت بتحسين تموضع القوات، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجمة مضادة، والقضاء على نحو 690 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 4 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية، ومدافع".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240824/الدفاع-الروسية-القضاء-على-360-جنديا-أوكرانيا-في-كورسك-على-مدار-اليوم-الماضي-1092064320.html

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