https://sarabic.ae/20241030/القوات-الروسية-تستهدف-14-لواء-أوكرانيا-على-محور-كورسك-1094316147.html
القوات الروسية تستهدف 14 لواء أوكرانيا على محور كورسك
القوات الروسية تستهدف 14 لواء أوكرانيا على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الطيران ونيران المدفعية الروسية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ 14 لواءً أوكرانيًا في 19... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T11:09+0000
2024-10-30T11:09+0000
2024-10-30T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" القيام بعملياتها الهجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الأوكرانية في مناطق دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو70 شخصا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة، ومركبة قتال مشاة، و6 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات.وأوضح البيان أن "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة كورسك".
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تستهدف 14 لواء أوكرانيا على محور كورسك
11:09 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 11:17 GMT 30.10.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الطيران ونيران المدفعية الروسية استهدفت تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات لـ 14 لواءً أوكرانيًا في 19 منطقة حدودية في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" القيام بعملياتها الهجومية استهدفت خلالها تشكيلات الألوية الأوكرانية في مناطق دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو70 شخصا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير دبابة، ومركبة قتال مشاة، و6 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات.
وأوضح البيان أن "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تمركز القوى العسكرية العاملة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة كورسك".