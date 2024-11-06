https://sarabic.ae/20241106/موسكو-طرح-ترامب-حول-إنهاء-الصراعات-يجب-أن-تدعمه-خطوات-ملموسة-1094533891.html
موسكو: طرح ترامب حول إنهاء الصراعات يجب أن تدعمه خطوات ملموسة
موسكو: طرح ترامب حول إنهاء الصراعات يجب أن تدعمه خطوات ملموسة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حول الحاجة إلى إنهاء النزاعات يجب أن... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T09:02+0000
2024-11-06T09:02+0000
2024-11-06T09:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 24 ": " بالطبع، هذه الأطروحات يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة، يسترشد بها الجميع".وأطلق المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعودا طموحة في الساعات الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيسعى لإعادة السلام إلى العالم والقضاء على التضخم في حال عودته إلى البيت الأبيض.وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الصراع في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.ويتوقع الكثير من الخبراء والساسة الأوروبيين أن وصول ترامب إلى عتبات البيت الأبيض سيؤثر على الملف الأمني للقارة العجوز، وسيغير من واقع الأزمة التي تشهدها حول أوكرانيا.تصويت... برأيك ما هو مصير أوروبا و"الناتو" بعد فوز ترامب؟خبير: إذا أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة ستتغير سياسة الناتوالخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو
https://sarabic.ae/20241018/إعلام-الأمين-العام-الجديد-للناتو-يريد-من-جميع-دول-الحلف-مساعدة-أوكرانيا-1093927711.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
موسكو: طرح ترامب حول إنهاء الصراعات يجب أن تدعمه خطوات ملموسة
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حول الحاجة إلى إنهاء النزاعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة.
وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 24 ": " بالطبع، هذه الأطروحات يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة، يسترشد بها الجميع".
قال المرشح الرئاسي الأمريكي ترامب، الذي سبق أن أعلن فوزه عقب نتائج الانتخابات، إنه لا يخطط لبدء الحروب، بل لإنهائها.
وأطلق المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعودا طموحة في الساعات الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيسعى لإعادة السلام إلى العالم والقضاء على التضخم في حال عودته إلى البيت الأبيض.
وينتظر الكثيرون، على رأسهم زعماء أوروبا وحلف "الناتو"، نتائج الانتخابات الأمريكية بترقب كبير وقلق بسبب سياسات ترامب التي لم تتساهل مع أعضاء حلف شمال الأطلسي في عدد من الملفات، وأهمها ملف تمويل الدعم العسكري لأوروبا وغيرها.
وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الصراع في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
ويتوقع الكثير من الخبراء والساسة الأوروبيين أن وصول ترامب إلى عتبات البيت الأبيض سيؤثر على الملف الأمني للقارة العجوز، وسيغير من واقع الأزمة التي تشهدها حول أوكرانيا.