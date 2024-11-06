https://sarabic.ae/20241106/موسكو-طرح-ترامب-حول-إنهاء-الصراعات-يجب-أن-تدعمه-خطوات-ملموسة-1094533891.html

موسكو: طرح ترامب حول إنهاء الصراعات يجب أن تدعمه خطوات ملموسة

موسكو: طرح ترامب حول إنهاء الصراعات يجب أن تدعمه خطوات ملموسة

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حول الحاجة إلى إنهاء النزاعات يجب أن... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T09:02+0000

2024-11-06T09:02+0000

2024-11-06T09:02+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 24 ": " بالطبع، هذه الأطروحات يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة، يسترشد بها الجميع".وأطلق المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعودا طموحة في الساعات الأخيرة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه سيسعى لإعادة السلام إلى العالم والقضاء على التضخم في حال عودته إلى البيت الأبيض.وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الصراع في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.ويتوقع الكثير من الخبراء والساسة الأوروبيين أن وصول ترامب إلى عتبات البيت الأبيض سيؤثر على الملف الأمني للقارة العجوز، وسيغير من واقع الأزمة التي تشهدها حول أوكرانيا.تصويت... برأيك ما هو مصير أوروبا و"الناتو" بعد فوز ترامب؟خبير: إذا أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة ستتغير سياسة الناتوالخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو

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