https://sarabic.ae/20241107/إعلام-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1094562959.html

إعلام يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا

إعلام يكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر قريبة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أن مستشاريه يخططون لتجميد الصراع في أوكرانيا وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، ووقف اندماج... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T08:04+0000

2024-11-07T08:04+0000

2024-11-07T08:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103383/49/1033834935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d21ddf6a07c5d0c63a279698d9b64ec.jpg

وقالت التقارير: "أحد الخيارات المقترحة ... سيتضمن وعدًا من كييف بعدم الانضمام إلى الناتو لمدة 20 عامًا على الأقل، وفي مقابل ذلك، ستواصل الولايات المتحدة ضخ الأسلحة لأوكرانيا".وأشارت إلى أنه، بعد التجميد على طول خط المواجهة، يُقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 800 ميل (1287 كيلومترًا) بين القوات الأوكرانية والروسية.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" قال عضو في فريق ترامب لم يذكر اسمه: "نحن لا نرسل رجالاً ونساء أمريكيين لحفظ السلام في أوكرانيا. ولا ندفع ثمن ذلك. اطلبوا من البولنديين والألمان والبريطانيين والفرنسيين أن يفعلوا ذلك".وكان ترامب قد انتقد، خلال حملته الانتخابية للبيت الأبيض، تعامل بايدن مع الأزمة الأوكرانية، وحذر من أن ذلك يجعل الحرب العالمية الثالثة أكثر احتمالا، ومن أن كييف نهبت الولايات المتحدة بالحصول على أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مجانا. وقال إنه يستطيع حل الصراع بسرعة، وإحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لكنه لم يكشف عن الكيفية التي سيفعل بها ذلك.وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.خبير أمريكي يوضح شكل العلاقات الروسية الأمريكية في حال وصول ترامب إلى السلطةالخارجية الأمريكية: "خطة النصر" لزيلينسكي تثير مخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو

https://sarabic.ae/20241105/لافروف-روسيا-مستعدة-لحوار-عادل-مع-الولايات-المتحدة-مع-الأخذ-في-الاعتبار-مصالحها-الوطنية-1094500455.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم