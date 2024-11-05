https://sarabic.ae/20241105/لافروف-روسيا-مستعدة-لحوار-عادل-مع-الولايات-المتحدة-مع-الأخذ-في-الاعتبار-مصالحها-الوطنية-1094500455.html
لافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية
لافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T11:10+0000
2024-11-05T11:10+0000
2024-11-05T11:10+0000
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وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "إن موقفنا، كما أوضحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معروف جيدا: نحن مستعدون لإجراء حوار عادل إذا أظهر الجانب الأمريكي نوايا جدية للتفاوض بأمانة، على أساس الاعتراف بالمصالح الوطنية الروسية ومبدأ المعاملة بالمثل".وأضاف لافروف أن الإجراءات اللازمة لتعيين سفير روسي جديد لدى الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل.وأردف الوزير، أنه إذا استمر هذا النهج، فسيتم تعيين سفير روسي جديد لدى الولايات المتحدة في الوقت المناسب. وقد بدأت الإجراءات الداخلية اللازمة.في السياق، أكد لافروف، أن "المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة توجب الحاجة إلى الاتصالات الدبلوماسية".وقال لافروف لـ"سبوتنيك": "نحن نتذكر أن بلدينا، باعتبارهما القوتين النوويتين الأكبر، يتحملان مسؤولية خاصة عن مصير العالم. وهذا يحدد مسبقًا الحاجة إلى الاتصالات الدبلوماسية وعمل السفارات في موسكو وواشنطن".بوتين يعد بتحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانيةلافروف يكشف عن مناطق يعتزم فيها "الناتو" خوض "معارك دفاعية"خبير أمريكي يوضح كيف سيتعامل ترامب مع كييف في حال فوزه بالانتخابات
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https://sarabic.ae/20241005/السفارة-الروسية-لـسبوتنيك-مهمة-السفير-الروسي-لدى-الولايات-المتحدة-أناتولي-أنطونوف-انتهت-1093468747.html
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روسيا, العالم, واشنطن
لافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية.
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "إن موقفنا، كما أوضحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معروف جيدا: نحن مستعدون لإجراء حوار عادل إذا أظهر الجانب الأمريكي نوايا جدية للتفاوض بأمانة، على أساس الاعتراف بالمصالح الوطنية الروسية ومبدأ المعاملة بالمثل".
ونوه الوزير إلى أنه "على الرغم من الأزمة العميقة في العلاقات، فإن واشنطن ما زالت غير مستعدة لقطعها".
وأضاف لافروف أن الإجراءات اللازمة لتعيين سفير روسي جديد لدى الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل.
وأردف الوزير، أنه إذا استمر هذا النهج، فسيتم تعيين سفير روسي جديد لدى الولايات المتحدة في الوقت المناسب. وقد بدأت الإجراءات الداخلية اللازمة.
في السياق، أكد لافروف، أن "المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة توجب الحاجة إلى الاتصالات الدبلوماسية".
وقال لافروف لـ"سبوتنيك": "نحن نتذكر أن بلدينا، باعتبارهما القوتين النوويتين الأكبر، يتحملان مسؤولية خاصة عن مصير العالم. وهذا يحدد مسبقًا الحاجة إلى الاتصالات الدبلوماسية وعمل السفارات في موسكو وواشنطن".