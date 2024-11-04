https://sarabic.ae/20241104/لافروف-يكشف-عن-مناطق-يعتزم-فيها-الناتو-خوض-معارك-دفاعية-1094474620.html
لافروف يكشف عن مناطق يعتزم فيها "الناتو" خوض "معارك دفاعية"
لافروف يكشف عن مناطق يعتزم فيها "الناتو" خوض "معارك دفاعية"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن المناطق التي يعتزم فيها حلف شمال الأطلسي خوض "معارك دفاعية". 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T12:28+0000
2024-11-04T12:28+0000
2024-11-04T12:28+0000
روسيا
الناتو
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
وقال لافروف متحدثاً في الندوة الدولية للخيال العلمي "صناعة المستقبل": "في شهر يوليو/ تموز، وفي قمة عقدت في واشنطن، أكد زعماء حلف شمال الأطلسي مطالبتهم بالدور القيادي الذي يلعبه الحلف ليس فقط في المنطقة الأوروبية الأطلسية، بل وأيضاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأشار لافروف إلى أن كل المراقبين العقلاء يدركون أن مثل هذه التصرفات من قبل الحلف لا تؤدي إلى شيء، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعزيز وجودها في هذه المنطقة من أجل الضغط على روسيا وحلفائها.بدأت أعمال ندوة الخيال العلمي "صناعة المستقبل"، وتقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويشارك في الندوة ممثلون عن 87 دولة، بينهم كتّاب خيال علمي وفنانون ومهندسون وعلماء وممثلون ثقافيون ورؤساء أفضل المتاحف.
https://sarabic.ae/20241030/روسيا-تعزيز-الناتو-بالقرب-من-حدودنا-يظهر-نوايا-الغرب-العدوانية-1094329719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الناتو, أخبار العالم الآن
روسيا, الناتو, أخبار العالم الآن
لافروف يكشف عن مناطق يعتزم فيها "الناتو" خوض "معارك دفاعية"
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن المناطق التي يعتزم فيها حلف شمال الأطلسي خوض "معارك دفاعية".
وقال لافروف متحدثاً في الندوة الدولية للخيال العلمي "صناعة المستقبل": "في شهر يوليو/ تموز، وفي قمة عقدت في واشنطن، أكد زعماء حلف شمال الأطلسي مطالبتهم بالدور القيادي الذي يلعبه الحلف ليس فقط في المنطقة الأوروبية الأطلسية، بل وأيضاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وتابع: "إذا قرأت إعلان الناتو، يتبين أنه من أجل حماية أراضي أعضائه، كان هذا التحالف "الدفاعي" يعتزم خوض هذه المعارك "الدفاعية" في كل من بحر الصين الجنوبي وفي مضيق تايوان، على بعد ألف ميل من شواطئها".
وأشار لافروف إلى أن كل المراقبين العقلاء يدركون أن مثل هذه التصرفات من قبل الحلف لا تؤدي إلى شيء، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعزيز وجودها في هذه المنطقة من أجل الضغط على روسيا وحلفائها.
بدأت أعمال ندوة الخيال العلمي "صناعة المستقبل"، وتقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويشارك في الندوة ممثلون عن 87 دولة، بينهم كتّاب خيال علمي وفنانون ومهندسون وعلماء وممثلون ثقافيون ورؤساء أفضل المتاحف.