لافروف يكشف عن مناطق يعتزم فيها "الناتو" خوض "معارك دفاعية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241104/لافروف-يكشف-عن-مناطق-يعتزم-فيها-الناتو-خوض-معارك-دفاعية-1094474620.html
لافروف يكشف عن مناطق يعتزم فيها "الناتو" خوض "معارك دفاعية"
لافروف يكشف عن مناطق يعتزم فيها "الناتو" خوض "معارك دفاعية"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن المناطق التي يعتزم فيها حلف شمال الأطلسي خوض "معارك دفاعية". 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T12:28+0000
2024-11-04T12:28+0000
روسيا
الناتو
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
وقال لافروف متحدثاً في الندوة الدولية للخيال العلمي "صناعة المستقبل": "في شهر يوليو/ تموز، وفي قمة عقدت في واشنطن، أكد زعماء حلف شمال الأطلسي مطالبتهم بالدور القيادي الذي يلعبه الحلف ليس فقط في المنطقة الأوروبية الأطلسية، بل وأيضاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأشار لافروف إلى أن كل المراقبين العقلاء يدركون أن مثل هذه التصرفات من قبل الحلف لا تؤدي إلى شيء، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعزيز وجودها في هذه المنطقة من أجل الضغط على روسيا وحلفائها.بدأت أعمال ندوة الخيال العلمي "صناعة المستقبل"، وتقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويشارك في الندوة ممثلون عن 87 دولة، بينهم كتّاب خيال علمي وفنانون ومهندسون وعلماء وممثلون ثقافيون ورؤساء أفضل المتاحف.
https://sarabic.ae/20241030/روسيا-تعزيز-الناتو-بالقرب-من-حدودنا-يظهر-نوايا-الغرب-العدوانية-1094329719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, أخبار العالم الآن
روسيا, الناتو, أخبار العالم الآن

لافروف يكشف عن مناطق يعتزم فيها "الناتو" خوض "معارك دفاعية"

12:28 GMT 04.11.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن المناطق التي يعتزم فيها حلف شمال الأطلسي خوض "معارك دفاعية".
وقال لافروف متحدثاً في الندوة الدولية للخيال العلمي "صناعة المستقبل": "في شهر يوليو/ تموز، وفي قمة عقدت في واشنطن، أكد زعماء حلف شمال الأطلسي مطالبتهم بالدور القيادي الذي يلعبه الحلف ليس فقط في المنطقة الأوروبية الأطلسية، بل وأيضاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتابع: "إذا قرأت إعلان الناتو، يتبين أنه من أجل حماية أراضي أعضائه، كان هذا التحالف "الدفاعي" يعتزم خوض هذه المعارك "الدفاعية" في كل من بحر الصين الجنوبي وفي مضيق تايوان، على بعد ألف ميل من شواطئها".

كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
روسيا: تعزيز الناتو بالقرب من حدودنا يظهر نوايا الغرب العدوانية
30 أكتوبر, 16:31 GMT
وأشار لافروف إلى أن كل المراقبين العقلاء يدركون أن مثل هذه التصرفات من قبل الحلف لا تؤدي إلى شيء، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعزيز وجودها في هذه المنطقة من أجل الضغط على روسيا وحلفائها.
بدأت أعمال ندوة الخيال العلمي "صناعة المستقبل"، وتقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويشارك في الندوة ممثلون عن 87 دولة، بينهم كتّاب خيال علمي وفنانون ومهندسون وعلماء وممثلون ثقافيون ورؤساء أفضل المتاحف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:41 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала