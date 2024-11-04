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القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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الإنسان والثقافة
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لافروف: الولايات المتحدة تجهز أوروبا لصراع عسكري مباشر مع روسيا
لافروف: الولايات المتحدة تجهز أوروبا لصراع عسكري مباشر مع روسيا
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة تقوم بإعداد أوروبا لصراع عسكري مباشر مع روسيا. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T08:25+0000
2024-11-04T08:25+0000
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سيرغي لافروف
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وأكد لافروف في ندوة دولية بعنوان "صناعة المستقبل"، أن الولايات المتحدة تجهز أوروبا للانخراط في مغامرة انتحارية للدخول في صراع عسكري مباشر مع روسيا الاتحادية.وقال لافروف: "حسنا، كخيار احتياطي في حالة فشل نظام زيلينسكي، فإنهم (الولايات المتحدة) يجهزون قارة أوروبا للاندفاع إلى مغامرة انتحارية والدخول في صراع مسلح مباشر مع روسيا".وخلال لقاء مع الصحفيين، أشار بوتين إلى أن دول "الناتو" لا تناقش احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب، مبينًا أنه لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول "الناتو".وأكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي، وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية، لافتا إلى أن المشاركة المباشرة لدول "الناتو" والولايات المتحدة وأوروبا بالصراع الأوكراني سيغير جوهره بشكل كبير، وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.خبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراعالكرملين: رد فعل الناتو من تحذير بوتين بشأن عواقب ضرب العمق الروسي أمر خطير
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف

لافروف: الولايات المتحدة تجهز أوروبا لصراع عسكري مباشر مع روسيا

08:25 GMT 04.11.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة تقوم بإعداد أوروبا لصراع عسكري مباشر مع روسيا.
وأكد لافروف في ندوة دولية بعنوان "صناعة المستقبل"، أن الولايات المتحدة تجهز أوروبا للانخراط في مغامرة انتحارية للدخول في صراع عسكري مباشر مع روسيا الاتحادية.
وقال لافروف: "حسنا، كخيار احتياطي في حالة فشل نظام زيلينسكي، فإنهم (الولايات المتحدة) يجهزون قارة أوروبا للاندفاع إلى مغامرة انتحارية والدخول في صراع مسلح مباشر مع روسيا".

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرار الدول الأوروبية والولايات المتحدة السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي تورطا مباشر في الصراع الأوكراني.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: السياسة الأمريكية لم تتغير بشأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل العمق الروسي
25 أكتوبر, 19:35 GMT
وخلال لقاء مع الصحفيين، أشار بوتين إلى أن دول "الناتو" لا تناقش احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب، مبينًا أنه لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول "الناتو".
وأكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي، وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية، لافتا إلى أن المشاركة المباشرة لدول "الناتو" والولايات المتحدة وأوروبا بالصراع الأوكراني سيغير جوهره بشكل كبير، وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.
خبير استراتيجي: واشنطن مدركة لخسارة أوكرانيا وتحاول إطالة الصراع
الكرملين: رد فعل الناتو من تحذير بوتين بشأن عواقب ضرب العمق الروسي أمر خطير
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