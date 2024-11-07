https://sarabic.ae/20241107/شويغو-على-الغرب-أن-يختار-ما-بين-الاستمرار-في-إبادة-الشعب-الأوكراني-أو-البدء-بالمفاوضات-1094566349.html

شويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات

شويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات

سبوتنيك عربي

صرح أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس في صالح كييف، والغرب يواجه الاختيار بين الاستمرار في تمويل نظام... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T09:14+0000

2024-11-07T09:14+0000

2024-11-07T09:14+0000

رابطة الدول المستقلة

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال شويغو في الاجتماع الثاني عشر لأمناء مجالس الأمن لرابطة الدول المستقلة: "الآن، بعد أن أصبح الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس في صالح نظام كييف، يواجه الغرب خياراً: إما الاستمرار في تمويله وإبادة السكان الأوكرانيين، أو الاعتراف بالحقائق الحالية والبدء في التفاوض".وأضاف: "لقد تحول نظام كييف الآن إلى نظام إرهابي خطير خاضع لسيطرة خارجية له صناعته الخاصة وأراضيه الخاضعة لسيطرته، على عكس الشبكات الإرهابية الدولية".وتابع: "كان الهجوم على مقاطعة كورسك يهدف إلى الاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، تستمر الضربات المنتظمة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية والبنية التحتية الحيوية ذات الصلة، ما هذا إن لم يكن محاولة لارتكاب أعمال إرهاب نووي؟".وقال الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، في الاجتماع الثاني عشر لأمناء مجالس الأمن لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو إن دول رابطة الدول المستقلة ستضع مسودة مفهوم للتعاون العسكري حتى عام 2030، وهذا مهم في الوضع الجيوسياسي الحالي.لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلهاموسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة

https://sarabic.ae/20241107/بوتين-يدعو-رابطة-الدول-المستقلة-إلى-تعديل-وثائق-التخطيط-الاستراتيجي-المرتبطة-بالدفاع---1094565468.html

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رابطة الدول المستقلة, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا