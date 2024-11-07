https://sarabic.ae/20241107/شويغو-على-الغرب-أن-يختار-ما-بين-الاستمرار-في-إبادة-الشعب-الأوكراني-أو-البدء-بالمفاوضات-1094566349.html
شويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات
شويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس في صالح كييف، والغرب يواجه الاختيار بين الاستمرار في تمويل نظام... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T09:14+0000
2024-11-07T09:14+0000
2024-11-07T09:14+0000
رابطة الدول المستقلة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526931_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4e30ab681993ee7e9eb585a3a97dc5e5.jpg
وقال شويغو في الاجتماع الثاني عشر لأمناء مجالس الأمن لرابطة الدول المستقلة: "الآن، بعد أن أصبح الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس في صالح نظام كييف، يواجه الغرب خياراً: إما الاستمرار في تمويله وإبادة السكان الأوكرانيين، أو الاعتراف بالحقائق الحالية والبدء في التفاوض".وأضاف: "لقد تحول نظام كييف الآن إلى نظام إرهابي خطير خاضع لسيطرة خارجية له صناعته الخاصة وأراضيه الخاضعة لسيطرته، على عكس الشبكات الإرهابية الدولية".وتابع: "كان الهجوم على مقاطعة كورسك يهدف إلى الاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، تستمر الضربات المنتظمة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية والبنية التحتية الحيوية ذات الصلة، ما هذا إن لم يكن محاولة لارتكاب أعمال إرهاب نووي؟".وقال الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، في الاجتماع الثاني عشر لأمناء مجالس الأمن لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو إن دول رابطة الدول المستقلة ستضع مسودة مفهوم للتعاون العسكري حتى عام 2030، وهذا مهم في الوضع الجيوسياسي الحالي.لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلهاموسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة
https://sarabic.ae/20241107/بوتين-يدعو-رابطة-الدول-المستقلة-إلى-تعديل-وثائق-التخطيط-الاستراتيجي-المرتبطة-بالدفاع---1094565468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b114f382684582ea48aa9ff7e2148e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رابطة الدول المستقلة, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
رابطة الدول المستقلة, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
شويغو: على الغرب أن يختار ما بين الاستمرار في إبادة الشعب الأوكراني أو البدء بالمفاوضات
صرح أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس في صالح كييف، والغرب يواجه الاختيار بين الاستمرار في تمويل نظام كييف والمزيد من إبادة الشعب الأوكراني، أو الاعتراف بالحقائق الحالية والبدء في التفاوض.
وقال شويغو في الاجتماع الثاني عشر لأمناء مجالس الأمن لرابطة الدول المستقلة: "الآن، بعد أن أصبح الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس في صالح نظام كييف، يواجه الغرب خياراً: إما الاستمرار في تمويله وإبادة السكان الأوكرانيين، أو الاعتراف بالحقائق الحالية والبدء في التفاوض".
وأشار إلى أن "أوكرانيا استُخدمت "كسلاح" لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، مشيرا إلى هذه الخطة فشلت ولكن عواقبها ستكون ملموسة لفترة طويلة.
وأضاف: "لقد تحول نظام كييف الآن إلى نظام إرهابي خطير خاضع لسيطرة خارجية له صناعته الخاصة وأراضيه الخاضعة لسيطرته، على عكس الشبكات الإرهابية الدولية".
وتابع: "كان الهجوم على مقاطعة كورسك يهدف إلى الاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، تستمر الضربات المنتظمة ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية والبنية التحتية الحيوية ذات الصلة، ما هذا إن لم يكن محاولة لارتكاب أعمال إرهاب نووي؟".
وقال الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، في الاجتماع الثاني عشر لأمناء مجالس الأمن لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو إن دول رابطة الدول المستقلة ستضع مسودة مفهوم للتعاون العسكري حتى عام 2030، وهذا مهم في الوضع الجيوسياسي الحالي.