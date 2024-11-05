https://sarabic.ae/20241105/لافروف-يتحدث-حول-ملفات-مهة-أمريكا-تحاول-أن-تنسب-إلى-روسيا-أشياء-هي-من-فعلها--1094503922.html

لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلها

لافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلها

سبوتنيك عربي

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مطولة مع وكالة "سبوتنيك" حول أهم التطورات في العالم تناول فيها عدد من الملفات المهمة بين فيها وجة نظر روسيا... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T13:01+0000

2024-11-05T13:01+0000

2024-11-05T13:15+0000

روسيا

العالم

سيرغي لافروف

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وحول الوضع في بريدنيستروفيه، أشار لافروف إلى أنه صعب بالفعل. وهو يتأثر ومن بين أمور أخرى، بالعمليات السياسية الداخلية في مولدوفا، معبرا عن أمله بأن يكون "لدى السلطات المولدوفية ما يكفي من الحس السليم لتجنب الخطوات المتهورة التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات".قضية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا)وأضاف لافروف: "على هذه الخلفية، هناك حجج مفادها أن السياق الإقليمي يتطلب إنشاء منصات حوار جديدة حول قضية بريدنيستروفيه. لقد تم التشكيك في قيمة صيغة "5+2". ونحن لا نتفق مع هذه الصيغة للمسألة ونعتقد أن المساعدة الخارجية لإجراء حوار مباشر بين تشيسيناو وتيراسبول أمر ضروري. إننا نرى أن المهمة الرئيسية في المرحلة الحالية المتمثلة في الحفاظ على السلام والهدوء على نهر دنيستر هي الشرط الأساسي لحل مشكلة بريدنيستروفيه بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وتنفذ هذه المهمة قوات حفظ السلام المشتركة بمشاركة الوحدة الروسية. تسمح اتفاقيات عام 1992 بشأن مبادئ التسوية السلمية بإمكانية زيادة عدد الأفراد العسكريين الروس على الضفة اليسرى لنهر دنيستر، لكن هذا ليس ضروريا".جورجيا... تدخل غربي وحول مزاعم بعض المحللين الأمريكيين بتدخل روسيا بشكل مباشر بالانخابات البرلمانية في جورجيا، قال لافروف: "إن هذا بمثابة كذب صريح. ويحاول الأميركيون أن ينسبوا إلينا ما يفعلونه هم أنفسهم.. تواصل واشنطن استغلال الأسطورة التي ولّدتها بنفسها حول التدخل الروسي في أي انتخابات، سواء كان ذلك في الداخل أو في بلدان ثالثة. وإذا فازت قوى غير مرغوب فيها في نظر الولايات المتحدة في مكان ما من نتائج التصويت، فسيتم إلقاء اللوم على روسيا على الفور بسبب الاختيار (الخاطئ) للناخبين".روسيا تتطلع لسلام مستقر بين يريفان وباكووحول عملية السلام بين يريفان وباكو، رحب لافروف بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في إطار عملية السلام الأذربيجانية الأرمنية. "مع الأخذ في الاعتبار سنوات عديدة من العداء والأعمال القتالية والضحايا من كلا الجانبين، فإننا ندرك مدى صعوبة تحقيق باكو ويريفان تقدمًا في التطبيع".لافروف حول مهاجمة روسيا: لا يمكن لأحد الجلوس في القناة الإنجليزيةوحول استخدام نظام كييف أسلحة غربية بعيدة المدى لتنفيذ هجمات على الأراضي الروسية، قال لافروف: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه ليس من الصحيح تمامًا الحديث عن منح الدول الغربية الإذن لكييف باستخدام الأسلحة بعيدة المدى المقدمة لها لشن هجمات على الأراضي الروسية. إذا بدأ (نظام كييف) استخدام هذه الأسلحة، فهذا يعني أن ليس فقط أوكرانيا، ولكن أيضًا دول الناتو تقاتل روسيا علانية، ولم تعد تشعر بالحرج من إخفاء الحقائق حول المرتزقة و"المتطوعين" والمدربين وغيرهم من الأشخاص الذين تتخفون تحت رايات زائفة".ونوه لافروف إلأى أن موسكو "لا يسعها إلا أن تأخذ في الاعتبار أن الناتو لم يخف سياسته العدوانية تجاه روسيا لفترة طويلة. وتصف استراتيجيات حلف شمال الأطلسي بلادنا بأنها "التهديد الأمني ​​الأكثر أهمية ومباشرة". وتقول قيادة الحلف باستمرار إن روسيا ستهاجم في السنوات المقبلة بعض الدول الأعضاء في الناتو. إن عسكرة أوروبا تسير بوتيرة متسارعة. وتمارس قوات حلف شمال الأطلسي خلال المناورات عمليات هجومية ضد روسيا".وحذر لافروف: "لا ينبغي أن يخطئ خصومنا. في حالة قيام الناتو أو الدول الأعضاء بإجراءات عدوانية ضد بلدنا، سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية مناسبة بما يتوافق تمامًا مع حق روسيا السيادي في الدفاع عن النفس واستخدام أي وسيلة لضمان أمنها، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ولا يمكن لأحد الجلوس عبر المحيط الأطلسي أو عبر القناة الإنجليزية".لافروف يعلق على مقترح أنقرة بشأن تنظيم مفاوضات سلام وحول تقييم موسكو لمقترحات أنقرة بشأن التنظيم المحتمل لمفاوضات السلام مع كييف، وكذلك "صفقة الحبوب" الجديدة التي نقلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لافروف، إن "القيادة التركية والرئيس أردوغان شخصيًا يوليان اهتمامًا متزايدًا بحل الأزمة الأوكرانية، وقد وفروا مرارًا وتكرارًا منصة للمفاوضات مع ممثلي كييف. وفي إطار هذه الاتصالات، في ربيع عام 2022، تم الاتفاق على مسودة اتفاق السلام والتوقيع عليها".وقال لافروف: "وكما أكد رئيس روسيا الاتحادية بوتين خلال لقائه مع أردوغان على هامش قمة قازان لدول "بريكس"، فقد تم تقديم مقترحات لنا لمواصلة الاتصالات المتعلقة بالشحن في البحر الأسود... ويؤيد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أفكارا مماثلة. ويتم دراستها حالياً من قبل الجهات المختصة. ولكن حتى الآن لم نكتشف أي جديد يشير إلى الاستعداد لمراعاة مصالح روسيا".العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد الانتخابات الأمريكيةوفي تعليقه على العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد الانتخابات الأمريكية، قال لافروف: " التوجه المناهض لروسيا والمعادي للروس في السياسة الأمريكية يرتكز على إجماع سياسي داخلي وله طبيعة حزبية. ويُنظر إلى أوكرانيا على أنها عنصر أساسي في الحرب الهجين التي اندلعت ضد روسيا. ليست هناك حاجة لأخذ ما يقوله المرشحان على محمل الجد في خضم الجدل الانتخابي. إن موقفنا، كما صاغه رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، معروف جيدا: "نحن مستعدون لإجراء حوار متساوٍ إذا أظهر الجانب الأمريكي نوايا جادة للتفاوض بأمانة، على أساس الاعتراف بالمصالح الوطنية الروسية ومبدأ المعاملة بالمثل".التوجه المناهض لروسيا في أمريكا له طابع حزبيوفي تعليقه على العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد الانتخابات الأمريكية، قال لافروف: " التوجه المناهض لروسيا والمعادي للروس في السياسة الأمريكية يرتكز على إجماع سياسي داخلي وله طبيعة حزبية. ويُنظر إلى أوكرانيا على أنها عنصر أساسي في الحرب الهجين التي اندلعت ضد روسيا. ليست هناك حاجة لأخذ ما يقوله المرشحان على محمل الجد في خضم الجدل الانتخابي. إن موقفنا، كما صاغه رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، معروف جيدا: "نحن مستعدون لإجراء حوار متساوٍ إذا أظهر الجانب الأمريكي نوايا جادة للتفاوض بأمانة، على أساس الاعتراف بالمصالح الوطنية الروسية ومبدأ المعاملة بالمثل".وتابع الوزير الروسي: ونحن نتذكر أن بلدينا، باعتبارهما القوتين النوويتين الأكبر، يتحملان مسؤولية خاصة عن مصير العالم. وهذا يحدد مسبقًا الحاجة إلى الاتصالات الدبلوماسية وعمل السفارات في موسكو وواشنطن. وعلى الرغم من الأزمة العميقة في العلاقات، فإن واشنطن ما زالت غير مستعدة لقطعها. وإذا استمر هذا النهج، فسيتم تعيين سفير روسي جديد لدى الولايات المتحدة في الوقت المناسب. وبدأت الإجراءات الداخلية اللازمة".لافروف: قمة "بريكس" اصبحت حدث دولي بارزوحول نتائج قمة "بريكس" وانتهاء رئاسة روسيا للمجموعة، نوه لافروف إلى أن "قمة مجموعة "بريكس" السادسة عشرة في قازان، أصبحت دون مبالغة، واحدة من الأحداث الدولية البارزة، ليس هذا العام فحسب، بل طوال الآونة الأخيرة. لقد سلط تنفيذها الناجح الضوء بوضوح على عدم جدوى محاولات عزل روسيا دوليًا، التي قام بها خصومنا في السياسة الخارجية باعتبارها أحد عناصر الضغط على بلدنا. بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن وفود من 35 دولة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ورؤساء الهيئات التنفيذية للأمم المتحدة، والدولة الاتحادية، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ورئيس بنك التنمية الجديد، جاءت إلى قازان".وأشار لافروف إلى أن "الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس" تسمتر حتى نهاية عام 2024. وبطبيعة الحال، أصبحت قمة قازان تتويجا لـ"مراقبتنا" على رأس الجمعية، حيث أعطت القادة الفرصة لتلخيص العمل المنجز شخصيا وتحديد خطط للمستقبل. وقد انعكست النتائج والخطط بشكل واضح للغاية في الوثيقة المشتركة التي اعتمدتها القمة، "إعلان قازان". وينص بوضوح، من بين أمور أخرى، على نية الدول المشاركة في تعزيز التغييرات الإيجابية في الاقتصاد والسياسة العالمية من أجل إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وحل المشاكل العالمية بشكل فعال".وأوضح الوزير الروسي أن "الإعلان يسجل أيضًا نتائج عملية محددة للتعاون. نحن نتحدث عن تبادل الحبوب في مجموعة "بريكس"، ومجموعة الاتصال المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة، ومجموعة العمل المعنية بالطب النووي، والمنصات الجيولوجية والاستثمارية والعديد من الآليات الأخرى. إن إطلاق الحوار في قطاع النقل له أهمية خاصة".وأوضح لافروف: "الآن فيما يتعلق بفئة الدول الشريكة. تمت الموافقة على معاييرها في القمة. ونحن كرؤساء، نواصل تنسيق العمل في هذا المجال، ونتوقع نشر نتائجه خلال رئاستنا قبل نهاية هذا العام. منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة غير المسبوقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقفت دول "بريكس" متحدة في الدفاع عن حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وفي قمة طارئة للجمعية، تم الاتفاق على الدعوة إلى وقف مبكر لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية للضحايا. وهذا الموقف العام تأكد في إعلان قمة قازان التي شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في جزئها الموسع".وأوضاف لافروف: "ومع ذلك، فقد وصلت عملية التفاوض هذه إلى طريق مسدود، والوضع في غزة مستمر في التدهور. علاوة على ذلك، فإن نار الصراع الإقليمي مشتعلة. وقد اجتاحت ألسنة اللهب الأراضي اللبنانية بالفعل، وتصل حالات التفشي المعزولة إلى سوريا والعراق وحتى إيران. ولا يسع المرء إلا أن يذكر زعزعة الاستقرار الحادة في منطقة شرايين الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث شكل الأمريكيون والبريطانيون تحالفًا بحريًا متعدد الجنسيات شنوا أعمالًا عدوانية ضد قوات جماعة "أنصار الله"، الذين بدورهم ردت على إجراءات القوة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".وتابع لافروف: "وكان المحفز لكل هذه العمليات هو الأزمة المحيطة بقطاع غزة. وكلما أسرعنا في حل هذه المشكلة، كلما بدأ الوضع في الشرق الأوسط ككل في التحسن بشكل أسرع. ولذلك، سنواصل العمل بشكل جماعي مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل عادل للمشكلة الفلسطينية على أساس قانوني دولي معترف به عموما. وسوف نستفيد إلى أقصى حد من إمكانات مجموعة "بريكس".

https://sarabic.ae/20241105/لافروف-على-حلف-الناتو-ألا-يخطئ-لأن-روسيا-سترد-بشكل-مناسب-على-أي-عدوان-1094503451.html

https://sarabic.ae/20241105/لافروف-روسيا-مستعدة-لحوار-عادل-مع-الولايات-المتحدة-مع-الأخذ-في-الاعتبار-مصالحها-الوطنية-1094500455.html

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روسيا, العالم, سيرغي لافروف