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عرب بوينت بودكاست
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09:31 GMT
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
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قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241021/موسكو-المناطق-التي-عادت-إلى-روسيا-الاتحادية-ليست-موضع-مساومة-1093983697.html
موسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة
موسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أن المناطق التي عادت إلى روسيا وأراضيها والأشخاص الذين يعيشون فيها لا يمكن... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T07:29+0000
2024-10-21T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة للمناطق التي عادت إلى روسيا، فإنها أراضيها، والأهم من ذلك الشعب الذي يعيش عليها، لا يمكن أن يخضع للمساومة. لقد اتخذوا قرارهم في الاستفتاء وعادوا إلى روسيا إلى الأبد".بهذه الطريقة، رد بوليشوك على طلب التعليق على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مقابل سيطرة روسيا على الأراضي الجديدة يمكن أن تصبح أساسًا لمحادثات السلام.ووفقا له فإنها "تشمل أسباب توسع حلف شمال الأطلسي، وانتهاك الغرب لمبدأ عدم تجزئة الأمن، وانتهاك كييف لحقوق الإنسان والحريات، وفي المقام الأول حقوق الأقليات القومية والمواطنين الناطقين بالروسية".وقال: "أما بالنسبة لـ "الافتراضات" حول نهاية الصراع في عام 2025، فإن هذا سيعتمد فقط على درجة تنفيذ أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة”.وتابع: "لقد حدد الرئيس الروسي بوضوح موقفنا بشأن التسوية وهو الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من المناطق التي تم توحيدها، والاعتراف بانتمائها إلى روسيا، وتأكيد وضع أوكرانيا المحايد كدولة خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح. وإزالة النازية، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، وإلغاء العقوبات المناهضة لروسيا".
https://sarabic.ae/20241021/الخارجية-الروسية-تحذر-من-دعم-خطة-زيلينسكي-1093980821.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة

07:29 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Andrey Varenkovالمشاركون في فعالية "علم من السيارات" بمناسبة عيد العلم الروسي، ساحة لينين، مدينة تولا
المشاركون في فعالية علم من السيارات بمناسبة عيد العلم الروسي، ساحة لينين، مدينة تولا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Andrey Varenkov
تابعنا عبر
أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أن المناطق التي عادت إلى روسيا وأراضيها والأشخاص الذين يعيشون فيها لا يمكن أن تكون موضوع مساومة.
وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة للمناطق التي عادت إلى روسيا، فإنها أراضيها، والأهم من ذلك الشعب الذي يعيش عليها، لا يمكن أن يخضع للمساومة. لقد اتخذوا قرارهم في الاستفتاء وعادوا إلى روسيا إلى الأبد".
بهذه الطريقة، رد بوليشوك على طلب التعليق على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مقابل سيطرة روسيا على الأراضي الجديدة يمكن أن تصبح أساسًا لمحادثات السلام.

وأشار بوليشتشوك إلى أن "أساس المفاوضات السلمية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن تكون مهمة القضاء على أسبابها الجذرية".

ووفقا له فإنها "تشمل أسباب توسع حلف شمال الأطلسي، وانتهاك الغرب لمبدأ عدم تجزئة الأمن، وانتهاك كييف لحقوق الإنسان والحريات، وفي المقام الأول حقوق الأقليات القومية والمواطنين الناطقين بالروسية".

وعلق على تقارير إعلامية تفيد بأن تسوية الصراع، بحسب بعض المسؤولين الغربيين والأوكرانيين، غير ممكنة إلا وفق "السيناريو الألماني": "ليس من الضروري أن تكون عبقريا لكي تفهم أن الأزمة الأوكرانية ليست صراعاً محلياً، بل لها بعد جيوسياسي وتختلف جوهرياً عن السيناريوهات الألمانية والكورية والقبرصية وغيرها من السيناريوهات التي تتحدث عنها".

مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
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05:23 GMT
وقال: "أما بالنسبة لـ "الافتراضات" حول نهاية الصراع في عام 2025، فإن هذا سيعتمد فقط على درجة تنفيذ أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة”.

وأضاف: "لا ينبغي الخلط بين أمن أوكرانيا ورفاهية نظام كييف، الذي يشكل في حد ذاته تهديدا أمنيا للبلاد ومواطنيها"، مشيرا إلى أن "أفضل ضمان لأمن أوكرانيا هو العودة إلى أصل دولتها، وهي وضع محايد لعدم الانحياز وخال من الأسلحة النووية، واحترام حقوق ذوي الأصول الروسية، والمواطنين الناطقين بالروسية، وحماية اللغة الروسية والحقوق التعليمية واللغوية للأقليات القومية".

وتابع: "لقد حدد الرئيس الروسي بوضوح موقفنا بشأن التسوية وهو الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من المناطق التي تم توحيدها، والاعتراف بانتمائها إلى روسيا، وتأكيد وضع أوكرانيا المحايد كدولة خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح. وإزالة النازية، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، وإلغاء العقوبات المناهضة لروسيا".
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