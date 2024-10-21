https://sarabic.ae/20241021/موسكو-المناطق-التي-عادت-إلى-روسيا-الاتحادية-ليست-موضع-مساومة-1093983697.html

موسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة

موسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة

سبوتنيك عربي

أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أن المناطق التي عادت إلى روسيا وأراضيها والأشخاص الذين يعيشون فيها لا يمكن... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T07:29+0000

2024-10-21T07:29+0000

2024-10-21T07:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة للمناطق التي عادت إلى روسيا، فإنها أراضيها، والأهم من ذلك الشعب الذي يعيش عليها، لا يمكن أن يخضع للمساومة. لقد اتخذوا قرارهم في الاستفتاء وعادوا إلى روسيا إلى الأبد".بهذه الطريقة، رد بوليشوك على طلب التعليق على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مقابل سيطرة روسيا على الأراضي الجديدة يمكن أن تصبح أساسًا لمحادثات السلام.ووفقا له فإنها "تشمل أسباب توسع حلف شمال الأطلسي، وانتهاك الغرب لمبدأ عدم تجزئة الأمن، وانتهاك كييف لحقوق الإنسان والحريات، وفي المقام الأول حقوق الأقليات القومية والمواطنين الناطقين بالروسية".وقال: "أما بالنسبة لـ "الافتراضات" حول نهاية الصراع في عام 2025، فإن هذا سيعتمد فقط على درجة تنفيذ أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة”.وتابع: "لقد حدد الرئيس الروسي بوضوح موقفنا بشأن التسوية وهو الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من المناطق التي تم توحيدها، والاعتراف بانتمائها إلى روسيا، وتأكيد وضع أوكرانيا المحايد كدولة خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح. وإزالة النازية، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، وإلغاء العقوبات المناهضة لروسيا".

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