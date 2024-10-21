https://sarabic.ae/20241021/موسكو-المناطق-التي-عادت-إلى-روسيا-الاتحادية-ليست-موضع-مساومة-1093983697.html
موسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة
موسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أن المناطق التي عادت إلى روسيا وأراضيها والأشخاص الذين يعيشون فيها لا يمكن... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T07:29+0000
2024-10-21T07:29+0000
2024-10-21T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة للمناطق التي عادت إلى روسيا، فإنها أراضيها، والأهم من ذلك الشعب الذي يعيش عليها، لا يمكن أن يخضع للمساومة. لقد اتخذوا قرارهم في الاستفتاء وعادوا إلى روسيا إلى الأبد".بهذه الطريقة، رد بوليشوك على طلب التعليق على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مقابل سيطرة روسيا على الأراضي الجديدة يمكن أن تصبح أساسًا لمحادثات السلام.ووفقا له فإنها "تشمل أسباب توسع حلف شمال الأطلسي، وانتهاك الغرب لمبدأ عدم تجزئة الأمن، وانتهاك كييف لحقوق الإنسان والحريات، وفي المقام الأول حقوق الأقليات القومية والمواطنين الناطقين بالروسية".وقال: "أما بالنسبة لـ "الافتراضات" حول نهاية الصراع في عام 2025، فإن هذا سيعتمد فقط على درجة تنفيذ أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة”.وتابع: "لقد حدد الرئيس الروسي بوضوح موقفنا بشأن التسوية وهو الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من المناطق التي تم توحيدها، والاعتراف بانتمائها إلى روسيا، وتأكيد وضع أوكرانيا المحايد كدولة خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح. وإزالة النازية، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، وإلغاء العقوبات المناهضة لروسيا".
https://sarabic.ae/20241021/الخارجية-الروسية-تحذر-من-دعم-خطة-زيلينسكي-1093980821.html
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روسيا, العالم
موسكو: المناطق التي عادت إلى روسيا الاتحادية ليست موضع مساومة
أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أن المناطق التي عادت إلى روسيا وأراضيها والأشخاص الذين يعيشون فيها لا يمكن أن تكون موضوع مساومة.
وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة للمناطق التي عادت إلى روسيا، فإنها أراضيها، والأهم من ذلك الشعب الذي يعيش عليها، لا يمكن أن يخضع للمساومة. لقد اتخذوا قرارهم في الاستفتاء وعادوا إلى روسيا إلى الأبد".
بهذه الطريقة، رد بوليشوك على طلب التعليق على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مقابل سيطرة روسيا على الأراضي الجديدة يمكن أن تصبح أساسًا لمحادثات السلام.
وأشار بوليشتشوك إلى أن "أساس المفاوضات السلمية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن تكون مهمة القضاء على أسبابها الجذرية".
ووفقا له فإنها "تشمل أسباب توسع حلف شمال الأطلسي، وانتهاك الغرب لمبدأ عدم تجزئة الأمن، وانتهاك كييف لحقوق الإنسان والحريات، وفي المقام الأول حقوق الأقليات القومية والمواطنين الناطقين بالروسية".
وعلق على تقارير إعلامية تفيد بأن تسوية الصراع، بحسب بعض المسؤولين الغربيين والأوكرانيين، غير ممكنة إلا وفق "السيناريو الألماني": "ليس من الضروري أن تكون عبقريا لكي تفهم أن الأزمة الأوكرانية ليست صراعاً محلياً، بل لها بعد جيوسياسي وتختلف جوهرياً عن السيناريوهات الألمانية والكورية والقبرصية وغيرها من السيناريوهات التي تتحدث عنها".
وقال: "أما بالنسبة لـ "الافتراضات" حول نهاية الصراع في عام 2025، فإن هذا سيعتمد فقط على درجة تنفيذ أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة”.
وأضاف: "لا ينبغي الخلط بين أمن أوكرانيا ورفاهية نظام كييف، الذي يشكل في حد ذاته تهديدا أمنيا للبلاد ومواطنيها"، مشيرا إلى أن "أفضل ضمان لأمن أوكرانيا هو العودة إلى أصل دولتها، وهي وضع محايد لعدم الانحياز وخال من الأسلحة النووية، واحترام حقوق ذوي الأصول الروسية، والمواطنين الناطقين بالروسية، وحماية اللغة الروسية والحقوق التعليمية واللغوية للأقليات القومية".
وتابع: "لقد حدد الرئيس الروسي بوضوح موقفنا بشأن التسوية وهو الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من المناطق التي تم توحيدها، والاعتراف بانتمائها إلى روسيا، وتأكيد وضع أوكرانيا المحايد كدولة خالية من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح. وإزالة النازية، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، وإلغاء العقوبات المناهضة لروسيا".