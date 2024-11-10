https://sarabic.ae/20241110/شولتس-الوقت-المناسب-للتحدث-مع-بوتين-سيأتي-قريبا-1094662304.html
شولتس: الوقت المناسب للتحدث مع بوتين سيأتي قريبا
شولتس: الوقت المناسب للتحدث مع بوتين سيأتي قريبا
سبوتنيك عربي
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إن الوقت المناسب لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأتي قريبًا. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T23:46+0000
2024-11-10T23:46+0000
2024-11-10T23:46+0000
أخبار ألمانيا
فلاديمير بوتين
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وأجاب شولتس في مقابلة مع تلفزيونية ردا على سؤال حول الموعد المناسب لذلك، قائلا: "قريبا".وأضاف المستشار، أن ذلك يجب أن يسبقه العديد من الاتصالات والتي يجريها منذ فترة طويلة.يذكر أن شولتس، قال في أكثر من مرة أنه لا يستبعد إمكانية إجراء محادثة هاتفية مع بوتين عندما يأتي "الوقت المناسب".
https://sarabic.ae/20240914/إعلام-شولتس-يؤكد-تمسكه-بعدم-السماح-لكييف-استهداف-العمق-الروسي-بأسلحة-ألمانية-1092720152.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين, روسيا
أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين, روسيا
شولتس: الوقت المناسب للتحدث مع بوتين سيأتي قريبا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إن الوقت المناسب لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأتي قريبًا.
موسكو – سبوتنيك. وأجاب شولتس في مقابلة مع تلفزيونية ردا على سؤال حول الموعد المناسب لذلك، قائلا: "قريبا".
وأضاف المستشار، أن ذلك يجب أن يسبقه العديد من الاتصالات
والتي يجريها منذ فترة طويلة.
يذكر أن شولتس، قال في أكثر من مرة أنه لا يستبعد إمكانية إجراء محادثة هاتفية مع بوتين عندما يأتي "الوقت المناسب".