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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240914/إعلام-شولتس-يؤكد-تمسكه-بعدم-السماح-لكييف-استهداف-العمق-الروسي-بأسلحة-ألمانية-1092720152.html
إعلام: شولتس يؤكد تمسكه بعدم السماح لكييف باستهداف العمق الروسي بأسلحة ألمانية
إعلام: شولتس يؤكد تمسكه بعدم السماح لكييف باستهداف العمق الروسي بأسلحة ألمانية
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، تمسكه بعدم السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى، زودتها بها ألمانيا، لضرب أهداف على الأراضي الروسية. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T18:10+0000
2024-09-14T18:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن شولتس قوله، خلال كلمة في تجمع لأنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بمدينة برينزلاو: "سأظل على رفضي السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى مقدمة من ألمانيا لمهاجمة أهداف في عمق روسيا".وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها.وقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات (الرئيس الروسي)، نحن نأخذها على محمل الجد".وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكدا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.
https://sarabic.ae/20240914/مشاهد-لـسو-34-تستهدف-بضربات-مباشرة-وحدات-تابعة-لقوات-كييف-في-كورسك-فيديو--1092716129.html
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روسيا
روسيا

إعلام: شولتس يؤكد تمسكه بعدم السماح لكييف باستهداف العمق الروسي بأسلحة ألمانية

18:10 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 18:12 GMT 14.09.2024)
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، تمسكه بعدم السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى، زودتها بها ألمانيا، لضرب أهداف على الأراضي الروسية.
ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن شولتس قوله، خلال كلمة في تجمع لأنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بمدينة برينزلاو: "سأظل على رفضي السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى مقدمة من ألمانيا لمهاجمة أهداف في عمق روسيا".

وأضاف: "أنا متمسك بموقفي حتى إن قررت دول أخرى خلاف ذلك. لن أفعل ذلك لأنني أعتقد أنه سيخلق مشكلة".

مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف بضربات مباشرة وحدات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو
16:42 GMT
وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها.
وقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات (الرئيس الروسي)، نحن نأخذها على محمل الجد".
وأشار إلى أن واشنطن تسترشد "بحساباتها الخاصة" عند اتخاذ القرارات.
وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكدا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.
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