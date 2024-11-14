https://sarabic.ae/20241114/وزير-الخارجية-الروسي-موسكو-مستعدة-للعمل-مع-إدارة-ترامب-والكرة-في-ملعب-واشنطن-1094781891.html

وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة للعمل مع إدارة ترامب والكرة في ملعب واشنطن

وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة للعمل مع إدارة ترامب والكرة في ملعب واشنطن

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن. 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T04:55+0000

2024-11-14T04:55+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع الصحفية الروسية مارينا كيم، عندما سئل عن احتمالات استئناف الاتصالات الروسية الأمريكية: "أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى فالداي أنه منفتح دائما على التواصل".وأضاف: "لم نكن نحن من قطعنا ذلك. الكرة في ملعب الجانب الآخر".والاثنين، صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بأن روسيا الاتحادية ترى آفاقا معينة في احتمال تغيير مسار السياسة الخارجية لدونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الأمريكية، لكنها ستحكم بناء على تصرفات إدارة ترامب المقبلة.وقال لافرينتييف للصحفيين، قبيل بدء محادثات أستانا بشأن سوريا في أستانا، ردا على سؤال حول التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا في عهد ترامب: "لن ننظر إلى التصريحات.. يجب علينا، بالطبع، أن نسترشد بالإجراءات والمقترحات التي سيقدمها [ترامب]. على ما يبدو، فإن السيد ترامب في مزاج يسمح بنوع من التعديل في مسار السياسة الخارجية. إنه نوع من الضوء في نهاية النفق. وهناك بعض الآفاق المحددة".ووفقا له، بما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خفضت العلاقات مع روسيا إلى دون المستوى، يتبقى فقط أولا رفع العلاقات إلى مستوى أكثر قبولا للطرفين.وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.

https://sarabic.ae/20241113/المبعوث-الروسي-عودة-الاتصالات-مع-واشنطن-بظل-إدارة-ترامب-قد-تساعد-بتسوية-سريعة-في-سوريا-1094747336.html

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