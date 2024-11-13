https://sarabic.ae/20241113/المبعوث-الروسي-عودة-الاتصالات-مع-واشنطن-بظل-إدارة-ترامب-قد-تساعد-بتسوية-سريعة-في-سوريا-1094747336.html

روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا

روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا

سبوتنيك عربي

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، أن تجديد الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب، من... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T07:44+0000

2024-11-13T07:44+0000

2024-11-13T07:45+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/20/1042002061_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_04b62fc95c62a942fa5c1ff8617d8660.jpg

وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أنه، بالطبع، يجب أن تستمر (الاتصالات)، فهذا من شأنه أن يسهم في الواقع في إيجاد حل أكثر فعالية للأزمة السورية".وبشأن نيه أرودغان بحث سحب القوات الأمريكية من سوريا مع ترامب ورفض واشنطن دعم الأكراد، قال: "الطبع، في هذا الصدد، نحن نؤيد، إذا كان لدى السيد أردوغان مثل هذه النوايا، ومناقشة هذه القضية مع ترامب. وسنكون سعداء للغاية إذا انتهت هذه الاجتماعات بالتوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن انسحاب القوات الأمريكية".وأضاف لافرنتييف في هذا الصدد، أن أنقرة لديها رغبة في ضمان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وضمان توقف الولايات المتحدة عن تقديم أي مساعدة، بما في ذلك المساعدة العسكرية لهذه التشكيلات الكردية".وأشار لافرنتييف إلى أنه في عام 2023 عقدت اجتماعات في موسكو على مستوى وزراء الدفاع ووزراء الخارجية، لكن العملية تعثرت: "أولا وقبل كل شيء، بسبب أن الجانب التركي لم يعلن رسميا عن استعداده للنظر في مسألة سحب قواته العسكرية"، معتبرًا أن ذلك سابق لأوانه.وأشار إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لمفاوضات رباعية بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران بشأن تطبيع العلاقات التركية السورية.مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السوريةأردوغان والأسد في صورة واحدة... فيديووزير الخارجية التركي: الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة

https://sarabic.ae/20241112/بث-مباشر-الجلسة-العامة-للاجتماع-الدولي-الـ22-حول-سوريا-في-إطار-صيغة-أستانا-1094713605.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم