https://sarabic.ae/20241113/المبعوث-الروسي-عودة-الاتصالات-مع-واشنطن-بظل-إدارة-ترامب-قد-تساعد-بتسوية-سريعة-في-سوريا-1094747336.html
روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا
روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، أن تجديد الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب، من... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T07:44+0000
2024-11-13T07:44+0000
2024-11-13T07:45+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/20/1042002061_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_04b62fc95c62a942fa5c1ff8617d8660.jpg
وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أنه، بالطبع، يجب أن تستمر (الاتصالات)، فهذا من شأنه أن يسهم في الواقع في إيجاد حل أكثر فعالية للأزمة السورية".وبشأن نيه أرودغان بحث سحب القوات الأمريكية من سوريا مع ترامب ورفض واشنطن دعم الأكراد، قال: "الطبع، في هذا الصدد، نحن نؤيد، إذا كان لدى السيد أردوغان مثل هذه النوايا، ومناقشة هذه القضية مع ترامب. وسنكون سعداء للغاية إذا انتهت هذه الاجتماعات بالتوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن انسحاب القوات الأمريكية".وأضاف لافرنتييف في هذا الصدد، أن أنقرة لديها رغبة في ضمان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وضمان توقف الولايات المتحدة عن تقديم أي مساعدة، بما في ذلك المساعدة العسكرية لهذه التشكيلات الكردية".وأشار لافرنتييف إلى أنه في عام 2023 عقدت اجتماعات في موسكو على مستوى وزراء الدفاع ووزراء الخارجية، لكن العملية تعثرت: "أولا وقبل كل شيء، بسبب أن الجانب التركي لم يعلن رسميا عن استعداده للنظر في مسألة سحب قواته العسكرية"، معتبرًا أن ذلك سابق لأوانه.وأشار إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لمفاوضات رباعية بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران بشأن تطبيع العلاقات التركية السورية.مستشار الرئيس الروسي: تنظيم "داعش" أصبح أكثر نشاطاً ضد الحكومة السوريةأردوغان والأسد في صورة واحدة... فيديووزير الخارجية التركي: الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة
https://sarabic.ae/20241112/بث-مباشر-الجلسة-العامة-للاجتماع-الدولي-الـ22-حول-سوريا-في-إطار-صيغة-أستانا-1094713605.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/20/1042002061_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f75ec465a3a8817355a3bfd5a015d270.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا
07:44 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 07:45 GMT 13.11.2024)
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، أن تجديد الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب، من الممكن أن يساعد في تعزيز تسوية سريعة في سوريا.
وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أنه، بالطبع، يجب أن تستمر (الاتصالات)، فهذا من شأنه أن يسهم في الواقع في إيجاد حل أكثر فعالية للأزمة السورية".
وأشار إلى أن الاتصالات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا استمرت بنشاط كبير في أشكال مختلفة، بما في ذلك الاتصالات المغلقة، لكنها توقفت في عام 2019 بقرار من الجانب الأمريكي.
وبشأن نيه أرودغان بحث سحب القوات الأمريكية من سوريا مع ترامب ورفض واشنطن دعم الأكراد، قال: "الطبع، في هذا الصدد، نحن نؤيد، إذا كان لدى السيد أردوغان مثل هذه النوايا، ومناقشة هذه القضية مع ترامب. وسنكون سعداء للغاية إذا انتهت هذه الاجتماعات بالتوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن انسحاب القوات الأمريكية".
ووفقا له، فإن تركيا تنظر بشكل سلبي للغاية إلى الوجود الأمريكي في سوريا وتقديم الدعم للأكراد، الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد لأمنها.
وأضاف لافرنتييف في هذا الصدد، أن أنقرة لديها رغبة في ضمان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وضمان توقف الولايات المتحدة عن تقديم أي مساعدة، بما في ذلك المساعدة العسكرية لهذه التشكيلات الكردية".
وتابع: "تجري اتصالات معينة بين الجيشين التركي والسوري بمشاركة الجيشين الروسي والإيراني. هذا ليس سرا. ولكن فيما يتعلق بإيصال ذلك إلى المستوى السياسي، فلا تزال هناك بعض الصعوبات والعقبات".
وأشار لافرنتييف إلى أنه في عام 2023 عقدت اجتماعات في موسكو على مستوى وزراء الدفاع ووزراء الخارجية، لكن العملية تعثرت: "أولا وقبل كل شيء، بسبب أن الجانب التركي لم يعلن رسميا عن استعداده للنظر في مسألة سحب قواته العسكرية"، معتبرًا أن ذلك سابق لأوانه.
وأشار إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لمفاوضات رباعية بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران بشأن تطبيع العلاقات التركية السورية.