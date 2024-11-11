https://sarabic.ae/20241111/أردوغان-والأسد-في-صورة-واحدة-صور-1094686231.html

أردوغان والأسد في صورة واحدة... فيديو

أردوغان والأسد في صورة واحدة... فيديو

سبوتنيك عربي

ظهر الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، في صورة واحدة جمعتهما خلال مشاركتهما لحضور اجتماع القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

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واعتبرت الصورة التي التقطت للزعماء قبل بدء القمة مشهدا استثنائيا، حيث جمعت الأسد وأردوغان لأول مرة في صورة واحدة.وكان في استقبال أردوغان في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر آل سعود، أمير الرياض، وفهد بن أسعد أبو النصر، سفير السعودية في أنقرة، وأمر الله إيشلر، سفير تركيا في الرياض، وفق ما ذكرته الرئاسة التركية.وحضر أردوغان إلى الرياض بالتزامن مع قدوم الأسد، الذي وصل صباح اليوم، إلا أنه لم يجر الحديث عن إمكانية حدوث أي لقاء بين زعيمي البلدين على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، أمس الأحد، عن البدء بتسيير رحلات جوية للمرة الأولى من مطار حلب الدولي إلى تركيا ومصر مرورا بالكويت.وأشار مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع، إلى أن الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية ولتلبية احتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام.وكشف ساطع في تصريح لـ "سبوتنيك" عن أنه "سيتم تسيير رحلات من مطار حلب الدولي للمرة الأولى اعتباراً من الـ 14 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري كل خميس من كل أسبوع إلى إسطنبول والقاهرة، مروراً بمطار الكويت الدولي".

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العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد