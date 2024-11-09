https://sarabic.ae/20241109/استئناف-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-وتركيا--1094629980.html

استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وتركيا

استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وتركيا

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، عن البدء بتسيير رحلات جوية للمرة الأولى من مطار حلب الدولي إلى تركيا ومصر مرورا بالكويت. 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T13:31+0000

2024-11-09T13:31+0000

2024-11-09T13:31+0000

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وأشار مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع، إلى أن الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية ولتلبية احتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام.وكشف ساطع في تصريح لـ "سبوتنيك" عن أنه "سيتم تسير رحلات من مطار حلب الدولي للمرة الأولى اعتباراً من الـ 14 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري كل خميس من كل أسبوع إلى إسطنبول والقاهرة، مروراً بمطار الكويت الدولي".وبيّن مدير التطوير أن الربط الجوي هام بعد ربط مدينة حلب مع العديد من المحطات الخارجية فهي خطوة مهمة بالنسبة للسوريين، وخصوصاً لأهالي مدينة حلب وليس فقط للمقيمين في الكويت أو إسطنبول أوالقاهرة، بل أيضا للمقيمين في كل دول الخليج، مؤكدا أن هذا الربط الجوي من شأنه تخفيف أعباء التعب والجهد اللذين يتكبدهما أهالي حلب بالوصول إلى مدينتهم.وعن عدد الرحلات أسبوعيا، قال مدير تطوير الأعمال والعلاقات العامة: سيتم تسير رحلة كل أسبوع من مطار حلب الدولي إلى إسطنبول والقاهرة مروراً بمطار الكويت الدولي، كما سيتم تسير رحلتين جديدتين ‏أسبوعياً من مطار ‏دمشق الدولي إلى كل من إسطنبول والقاهرة مروراً بمطار الكويت ‏خلال النصف الأول من ‏شهر تشرين الثاني الجاري.وأشار ساطع إلى أن الشركة ستوفر الحجز "ذهاباً وإياباً" على رحلتها ‏الأسبوعية من مطار دمشق الدولي إلى مطار إسطنبول، بهدف التخفيف من عناء السفر وتذليل ‏الصعوبات التي تواجه المسافرين في ظل الظروف الراهنة.‏وختم الساطع حديثه بأن الشركة تعمل جاهدة للوصول إلى أي بقعة في العالم توجد فيها الجاليات السورية.وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة "الخطوط الجوية السورية" الحكومية، عن بدء تسيير رحلاتها المنتظمة "دمشق-‏ جدة- دمشق" حيث وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي أول أمس، أولى ‏رحلاتها إيذاناً باستئناف الرحلات بين دمشق وجدة.‏وتابع عباس: "تضاف الرحلات الجديد إلى التشغيل المنتظم مع الرياض، والتي يتم تسيير رحلتين أسبوعيتين إليها يومي (الأحد والجمعة)”، مضيفاً أنه “بذلك يصبح التشغيل عبر السورية للطيران إلى المملكة العربية السعودية أربع رحلات في الأسبوع موزّعة على الرياض وجدة”.وبيّن عباس أنه “كان على متن رحلة دمشق- جدة 81 راكباً غادروا من مطار دمشق الدولي، وفي العودة كان هنالك 106 راكباً قادمين من جدة”.وذكر عباس أنه “تم استقبال الرحلة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بكل حفاوة، كما من شأنها تقريب أواصر الانتقال والتواصل بين جالية البلدين ومنعكسات ذلك اقتصادياً وتجارياً وسياحياً في المجالات كافة”.وكانت أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، نهاية الشهر الماضي، عن "إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق وجدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمعدل رحلتين أسبوعياً

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