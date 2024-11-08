https://sarabic.ae/20241108/كازاخستان-تستضيف-اجتماعا-دوليا-حول-سوريا-في-إطار-صيغة-أستانا-1094604476.html
كازاخستان تستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"
كازاخستان تستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا سيعقد في كازاخستان يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T11:34+0000
2024-11-08T11:34+0000
2024-11-08T11:34+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094604149_0:101:1350:860_1920x0_80_0_0_edabe1ddf5d0762a739a32c1f0c11b18.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سيُعقد الاجتماع الدولي الـ22 بشأن سوريا في أستانا ضمن إطار عملية أستانا.وأضاف البيان أنه من المقرر أن تُعقد في اليوم الأول مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود، وفي اليوم الثاني ستستمر المشاورات، وبناء على النتائج سيتم عقد جلسة عامة".وكانت أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا انطلقت في العاصمة الكازاخستانية في الـ24 من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تضمن بيانه الختامي في بنده الأول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.الرئيس التركي: مستعدون للقاء مع بشار الأسد وننتظر رد دمشق على دعوتنالافروف: اجتماع روسي تركي سوري وإيراني مرتقب للنظر في التطبيع بين دمشق وأنقرة
https://sarabic.ae/20241101/لافروف-نتلقى-إشارات-جدية-حول-رغبة-سوريا-وتركيا-في-استئناف-الحوار-1094373469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094604149_50:0:1326:957_1920x0_80_0_0_41ce0605650c82d37cd411bf99d9bdb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
كازاخستان تستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا سيعقد في كازاخستان يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في إطار صيغة أستانا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سيُعقد الاجتماع الدولي الـ22 بشأن سوريا في أستانا ضمن إطار عملية أستانا.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن تُعقد في اليوم الأول مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود، وفي اليوم الثاني ستستمر المشاورات، وبناء على النتائج سيتم عقد جلسة عامة".
وكانت أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا انطلقت في العاصمة الكازاخستانية في الـ24 من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تضمن بيانه الختامي في بنده الأول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.