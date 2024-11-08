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من الملعب
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الإنسان والثقافة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20241108/كازاخستان-تستضيف-اجتماعا-دوليا-حول-سوريا-في-إطار-صيغة-أستانا-1094604476.html
كازاخستان تستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"
كازاخستان تستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا سيعقد في كازاخستان يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T11:34+0000
2024-11-08T11:34+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سيُعقد الاجتماع الدولي الـ22 بشأن سوريا في أستانا ضمن إطار عملية أستانا.وأضاف البيان أنه من المقرر أن تُعقد في اليوم الأول مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود، وفي اليوم الثاني ستستمر المشاورات، وبناء على النتائج سيتم عقد جلسة عامة".وكانت أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا انطلقت في العاصمة الكازاخستانية في الـ24 من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تضمن بيانه الختامي في بنده الأول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.الرئيس التركي: مستعدون للقاء مع بشار الأسد وننتظر رد دمشق على دعوتنالافروف: اجتماع روسي تركي سوري وإيراني مرتقب للنظر في التطبيع بين دمشق وأنقرة
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

كازاخستان تستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"

11:34 GMT 08.11.2024
© Sputnik . Vladislav Vodnev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع حول سوريا في أستانا
اجتماع حول سوريا في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Vladislav Vodnev
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أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا سيعقد في كازاخستان يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في إطار صيغة أستانا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سيُعقد الاجتماع الدولي الـ22 بشأن سوريا في أستانا ضمن إطار عملية أستانا.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن تُعقد في اليوم الأول مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود، وفي اليوم الثاني ستستمر المشاورات، وبناء على النتائج سيتم عقد جلسة عامة".
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وكانت أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا انطلقت في العاصمة الكازاخستانية في الـ24 من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تضمن بيانه الختامي في بنده الأول التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
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