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القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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أهم بنود الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"
أهم بنود الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"
سبوتنيك عربي
عقدت الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا بصيغة أستانا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة 11 وفداً من بينهم ممثلون عن... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
العالم العربي

أهم بنود الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"

09:50 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 12.11.2024)
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عقدت الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا بصيغة أستانا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة 11 وفداً من بينهم ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران ومفاوضون من سوريا.
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