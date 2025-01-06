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ترامب يتهم بايدن بتعقيد عملية نقل السلطة ويعلق على استقالة رئيس الوزراء الكندي
ترامب يتهم بايدن بتعقيد عملية نقل السلطة ويعلق على استقالة رئيس الوزراء الكندي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن سلفه المنتهية ولايته جو بايدن، يعقّد عملية انتقال السلطة، بحسب قوله. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T18:48+0000
2025-01-06T18:49+0000
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وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال": "بايدن يبذل كل ما في وسعه لجعل انتقال السلطة صعبا قدر الإمكان".وفي السياق ذاته، علّق ترامب، على إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، نيته الاستقالة، مقترحا انضمام كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، بحسب تعبيره.وقال ترامب: "العديد من الكنديين يحبون فكرة أن تصبح (كندا) الولاية رقم 51، لم تعد الولايات المتحدة قادرة على تحمل العجز التجاري الضخم والإعانات التي تبقي كندا واقفة على قدميها. لقد فهم جاستن ترودو ذلك، ولهذا السبب استقال".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اعتزامه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم في البلاد.وقال ترودو، في كلمة متلفزة، إنه أخبر جميع المقربين عن قراره الذي اتخذه، مضيفا: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة الحزب الليبرالي (الحزب الحاكم) ورئاسة الوزراء، بمجرد اختيار الحزب رئيسا جديدا".تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير
https://sarabic.ae/20250106/رئيس-الوزراء-الكندي-يعلن-الاستقالة-من-منصبه-بمجرد-اختيار-رئيس-جديد-للحزب-الحاكم-1096537586.html
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ترامب يتهم بايدن بتعقيد عملية نقل السلطة ويعلق على استقالة رئيس الوزراء الكندي

18:48 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 18:49 GMT 06.01.2025)
© Getty Images / Andrew Harnikالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن سلفه المنتهية ولايته جو بايدن، يعقّد عملية انتقال السلطة، بحسب قوله.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال": "بايدن يبذل كل ما في وسعه لجعل انتقال السلطة صعبا قدر الإمكان".

وأوضح أن هذا ما تؤكده قرارات الإدارة الأخيرة بشأن البيئة وإنتاج النفط، وقد وعد ترامب بإلغاء هذه الأوامر بمجرد توليه منصبه.

وفي السياق ذاته، علّق ترامب، على إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، نيته الاستقالة، مقترحا انضمام كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، بحسب تعبيره.
رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
رئيس الوزراء الكندي يعلن الاستقالة من منصبه بمجرد اختيار رئيس جديد للحزب الحاكم
16:53 GMT
وقال ترامب: "العديد من الكنديين يحبون فكرة أن تصبح (كندا) الولاية رقم 51، لم تعد الولايات المتحدة قادرة على تحمل العجز التجاري الضخم والإعانات التي تبقي كندا واقفة على قدميها. لقد فهم جاستن ترودو ذلك، ولهذا السبب استقال".

وأضاف أن "توحيد البلدين من شأنه إلغاء التعريفات التجارية وخفض الضرائب ويضمن لكندا الأمن الكامل من تهديدات السفن الروسية والصينية، التي تحيط بها باستمرار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اعتزامه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم في البلاد.
وقال ترودو، في كلمة متلفزة، إنه أخبر جميع المقربين عن قراره الذي اتخذه، مضيفا: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة الحزب الليبرالي (الحزب الحاكم) ورئاسة الوزراء، بمجرد اختيار الحزب رئيسا جديدا".
تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير
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