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https://sarabic.ae/20250106/رئيس-الوزراء-الكندي-يعلن-الاستقالة-من-منصبه-بمجرد-اختيار-رئيس-جديد-للحزب-الحاكم-1096537586.html
رئيس الوزراء الكندي يعلن الاستقالة من منصبه بمجرد اختيار رئيس جديد للحزب الحاكم
رئيس الوزراء الكندي يعلن الاستقالة من منصبه بمجرد اختيار رئيس جديد للحزب الحاكم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، اعتزامه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T16:53+0000
2025-01-06T16:53+0000
أخبار كندا
جاستن ترودو
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وقال ترودو، في كلمة متلفزة، إنه أخبر جميع المقربين عن قراره الذي اتخذه، مضيفا: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة الحزب الليبرالي (الحزب الحاكم) ورئاسة الوزراء، بمجرد اختيار الحزب رئيسا جديدا".وكانت وسائل إعلام كندية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، أن جاستن ترودو، قد يعلن استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات بشأن قضايا القيادة، تخطط للاجتماع هذا الأسبوع.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن أكثر من 50 برلمانيًا من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى رأي بالإجماع بأن ترودو يجب أن يترك منصبه.ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015، قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021، لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.
https://sarabic.ae/20250106/تقارير-جاستن-ترودو-قد-يعلن-استقالته-من-منصبه-قبل-يوم-الأربعاء-1096512863.html
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أخبار كندا, جاستن ترودو
أخبار كندا, جاستن ترودو

رئيس الوزراء الكندي يعلن الاستقالة من منصبه بمجرد اختيار رئيس جديد للحزب الحاكم

16:53 GMT 06.01.2025
© Sputnik . Alex Pantsikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو
رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Sputnik . Alex Pantsikov
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، اعتزامه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم.
وقال ترودو، في كلمة متلفزة، إنه أخبر جميع المقربين عن قراره الذي اتخذه، مضيفا: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة الحزب الليبرالي (الحزب الحاكم) ورئاسة الوزراء، بمجرد اختيار الحزب رئيسا جديدا".
وكانت وسائل إعلام كندية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، أن جاستن ترودو، قد يعلن استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات بشأن قضايا القيادة، تخطط للاجتماع هذا الأسبوع.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير
04:35 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن أكثر من 50 برلمانيًا من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى رأي بالإجماع بأن ترودو يجب أن يترك منصبه.

كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي، جاجميت سينغ، ترودو إلى الاستقالة وأعلن عن التصويت بسحب الثقة من الزعيم الكندي، في الاجتماع المقبل لمجلس العموم.

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015، قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021، لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.
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