https://sarabic.ae/20250106/رئيس-الوزراء-الكندي-يعلن-الاستقالة-من-منصبه-بمجرد-اختيار-رئيس-جديد-للحزب-الحاكم-1096537586.html

رئيس الوزراء الكندي يعلن الاستقالة من منصبه بمجرد اختيار رئيس جديد للحزب الحاكم

رئيس الوزراء الكندي يعلن الاستقالة من منصبه بمجرد اختيار رئيس جديد للحزب الحاكم

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، اعتزامه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T16:53+0000

2025-01-06T16:53+0000

2025-01-06T16:53+0000

أخبار كندا

جاستن ترودو

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وقال ترودو، في كلمة متلفزة، إنه أخبر جميع المقربين عن قراره الذي اتخذه، مضيفا: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة الحزب الليبرالي (الحزب الحاكم) ورئاسة الوزراء، بمجرد اختيار الحزب رئيسا جديدا".وكانت وسائل إعلام كندية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، أن جاستن ترودو، قد يعلن استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات بشأن قضايا القيادة، تخطط للاجتماع هذا الأسبوع.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن أكثر من 50 برلمانيًا من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى رأي بالإجماع بأن ترودو يجب أن يترك منصبه.ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015، قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021، لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.

https://sarabic.ae/20250106/تقارير-جاستن-ترودو-قد-يعلن-استقالته-من-منصبه-قبل-يوم-الأربعاء-1096512863.html

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أخبار كندا, جاستن ترودو